A la cultura de la dieta le gusta demonizar alimentos. De vez en cuando le toca a los huevos, otras al aceite e incluso, a veces, a algunas frutas. Pero parece que ahora vuelven a estar en el centro de la diana los que tienen gluten o lactosa. Entre el 61% y el 73% de las personas que los excluyen de sus comidas lo hacen sin motivo médico. Es la conclusión a la que ha llegado el primer informe de Tendencia de exclusión alimentaria en España. Cifras que, en general, no sorprenden a los expertos. “Podría decirse que se ha convertido en una moda”, afirma la nutricionista Eli Gallego.

De acuerdo al estudio realizado por la Academia Española de Nutrición y Dietética y Mapfre, el 25% de los españoles que sigue una dieta de exclusión no toma alimentos con lactosa, mientras que el 31% evita muchos de los que tienen gluten y un 8% dice llevar una dieta completamente libre de gluten. Entre los principales motivos se encuentran la "reflexión personal" y considerar que las comidas que los llevan son "insanas". Pero se trata de un "esfuerzo innecesario", advierte Gallego, porque quitarlos del plato no nos hará ganar salud, y además, puede traernos consecuencias.

Aunque el gluten y la lactosa no son imprescindibles, dejarlos sin supervisión profesional puede ser peligroso. En primer lugar, porque en muchas ocasiones se hace con la idea de perder peso, que ni es real ni sana, o porque la persona tiene problemas digestivos y se autodiagnostica. En ambos casos, es frecuente que las restricciones aumenten con el tiempo. "Al final acaban en el 'me lo quito todo'", añade el dietista Borja Caballero. En el segundo, además, la exclusión puede retrasar dar con la clave del problema y suele prolongar aún más el malestar.

Asimismo, seguir la moda de comer sin gluten o lactosa en búsqueda de una alimentación más saludable suele resultar en lo contrario. "Puede ser incluso peor", sugiere Dany Faccio, nutricionista de Singlutenismo. Normalmente, quienes los excluyen no se limitan a obtener los nutrientes de otras fuentes, sino que tienden a sustituirlos por productos como bebidas vegetales azucaradas o harinas refinadas más ricas en grasas de peor calidad y pobres en fibra, por ejemplo.

No obstante, el 13,9% de las personas que llevan una dieta sin gluten no refieren hacerlo por los síntomas, y el 14,8% de las que excluyen la lactosa tampoco.

La decisión de excluir alimentos, nutrientes e ingredientes es principalmente autoprescrita y fruto de la reflexión personal (40%) , según señala el informe Tendencia de exclusión alimentaria en España 2022. Concretamente, el 64% de las personas que dicen seguir una dieta sin gluten consideran que esta proteína no es saludable y el 54% de quienes no toman lactosa piensan lo mismo del disacárido.

No son insanos, pero tampoco imprescindibles: la educación como clave

Ante todos los riesgos comentados, los nutricionistas coinciden en la importancia de desterrar la falsa creencia de que los alimentos que llevan gluten o lactosa son menos saludables o nos hacen engordar, pues esto puede conllevar que los ciudadanos terminen eliminándolos de su dieta sin un motivo médico -o ético en el caso de los lácteos- y, por ende, sin la supervisión médica necesaria.

Pero, en cualquier caso, también insisten en dejar claro que no son imprescindibles. Quienes no los toman por intolerancias o enfermedades, no tienen nada que temer si cuentan con apoyo profesional. "No hay nada que sea imprescindible si sabemos sustituirlo bien y si llevamos una alimentación equilibrada", explica la enfermera y dietista Beatriz Rueda.

05.04 min Desmentimos los mitos que rodean a los lácteos

Los beneficios de la lactosa, por ejemplo, puede encontrarse también en bebidas vegetales enriquecidas con calcio y sin azúcares, así como en frutos secos como las almendras y las avellanas. En cuanto al aporte de fibra que suele obtenerse sobre todo de los productos con gluten, se halla igualmente en verduras y legumbres como los garbanzos, las lentejas y el brócoli.

Por eso, concuerdan los expertos entrevistados por RTVE.es, frente a la restricción, habría que mejorar nuestro acceso a la educación nutricional. "Necesitamos aprender a hacer elecciones alimentarias", concluye Rueda.