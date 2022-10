A sus 84 años el mítico director polaco Jerzy Skolimowski (El cuchillo en el agua, El grito) ha presentado una de las películas más originales y arriesgadas de la Seminci, EO, que se inspira en la clásica Al azar de Baltasar (Robert Bresson, 1966) para recordarnos, a través de la inocente mirada de un burro, todos los errores que estamos cometiendo como seres humanos y como sociedad. Una película que consiguió el premio del jurado en el pasado festival de Cannes, y que llegará a los cines el 16 de diciembre.

EO nos cuenta la historia de un asno gris de ojos melancólicos, que es feliz trabajando en el circo junto a una equilibrista que lo trata genial. Pero cuando es obligado a dejar el circo empezará un periplo por Europa durante el que conocerá a gente buena y mala. Y será testigo de algunos de los problemas actuales como el racismo, la xenofobia, la violencia… Pero, a pesar de todo, nunca perderá la inocencia.

Jerzy Skolimowski nos ha contado en Valladolid cómo surgió la película: “Aunque me inspire en la película de Bresson, mi película no tiene nada que ver. Estamos contando otra historia completamente diferente. Las historias son diferentes, la forma de contarlas es diferente. La película de Bresson es minimalista: Es en blanco y negro. Está grabada usando un solo objetivo, con un único punto de vista de la cámara. Sin embargo, mi película presenta una verdadera riqueza de medios y cuenta con grandes actores”.

Grandes actores europeos

Otra de las grandes diferencias con la película de Bresson es que EO cuenta con un gran reparto. “Los actores de Bresson eran todos amateurs -nos cuenta el director-, mientras que yo he contado con los mejores actores franceses y polacos como Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz…”

También ha innovado muchísimo en el lenguaje cinematográfico: “Frente a ese único punto de vista de Bresson, que mencionaba antes, yo he usado muchísimos puntos de vista, muchísimos movimientos de cámara, incluso drones, para ofrecer otro punto de vista”.

Isabelle Huppert en 'EO'

“También -añade-, he usado colores irreales, exagerados, como rojos saturados… no son colores naturales. La narrativa también va a saltos, casi son fragmentos que se solapan. Y en la película de Bresson prácticamente no hay música, mientras que la mía está llena de música sinfónica, muy rica, que es una especie de monólogo interior del burro”.

“En mis películas -concluye-, siempre he intentado cumplir los estándares más vanguardistas. Siempre he intentado buscar mi propia voz, descubriendo nuevas formas de expresión artística”.