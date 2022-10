El PSOE y Unidas Podemos mantienen las negociaciones sobre los candidatos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los que la jueza Victoria Rosell se ha convertido en una de las "preferidas" para la formación morada. "Es una de nuestras aspiraciones, se lo puedo reconocer", ha afirmado el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens.

En una entrevista en Onda Cero, Asens ha explicado que el conjunto de los candidatos que propondrá el Gobierno tendrá el visto bueno tanto del PSOE como de Podemos. "El conjunto va a ser fruto de un acuerdo entre las dos partes y en eso estamos", ha dicho ante la pregunta del número de sillones que tendrá su partido.

Así, aunque no ha querido avanzar más, no ha negado que Rosell es "una de nuestras candidatas preferidas" para el CGPJ. "Se lo merece, sería cuestión de justicia después del calvario", ha dicho el diputado en referencia al magistrado Salvador Alba, que ha entrado en prisión por ser condenado por prevaricación y cohecho al confabular contra la también delegada del Gobierno en Madrid contra la Violencia de Género. "Nosotros no renunciamos a ello", ha insistido Asens.

Las palabras de Asens llegan el mismo día que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que se incluirán a vocales propuestos por Unidas Podemos, aunque ha evitado dar nombres.