Madrid acoge este miércoles el mayor desfile militar desde antes de la pandemia con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en el que más de 4.000 militares marcharán por el Paseo de la Castellana, junto a 150 vehículos y 84 aeronaves que sobrevolarán los cielos de la capital.

El evento recupera su esplendor tras las restricciones motivadas por la crisis sanitaria, ya que en 2020 el desfile tuvo que ser suprimido –solo se realizó un pequeño acto militar en el patio del Palacio Real–, mientras que en 2021 sí hubo desfile, pero los militares participantes no llegaron a los 2.700.

Por segundo año consecutivo, el rey Felipe presidirá la parada militar acompañado por la reina Letizia y por la infanta Sofía, ya que la princesa Leonor se encuentra en Gales (Reino Unido), donde estudia el bachillerato en un internado.

Está previsto que los monarcas lleguen alrededor de las 11:00 horas a la Plaza de Lima, donde serán recibidos con honores militares, tras lo cual Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores de la Guardia Real. Posteriormente, los reyes saludarán a las autoridades, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros y los presidentes autonómicos.

Una de las mayores representaciones autonómicas y la ausencia del Poder Judicial

Todos los presidentes autonómicos del PSOE y el PP, además de los de Cantabria y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acudirán a los actos oficiales de la Fiesta Nacional, a los que no asistirán una vez más el presidente catalán, Pere Aragonès, ni el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu.

Así, la tribuna de autoridades del desfile que recorrerá el Paseo de la Castellana de Madrid y la posterior recepción ofrecida en el Palacio Real por los reyes contarán con una de las mayores representaciones autonómicas de los últimos años.

Allí estarán los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón; Baleares, Francina Armengol; Canarias, Ángel Víctor Torres; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Navarra, María Chivite; y La Rioja, Concha Andreu.

No faltarán tampoco el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y los presidentes populares de Andalucía, Juanma Moreno; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Galicia, Alfonso Rueda; Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Murcia, Fernando López Miras. Completarán la tribuna los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de Melilla, Eduardo de Castro.

Quien no estará representado será el Poder Judicial. El presidente del CGPj, Carlos Lesmes, no asistirá pese a que su cese no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, aún sigue siendo el máximo representante de un poder del Estado. Tampoco su posible sucesor, ya que al no ser oficial la renuncia no se ha podido tramitar la sustitución.