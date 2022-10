Contenedores de basura "inteligentes" en Pamplona: ¿fomentan el bolseo?

El fenómeno del bolseo llega a las calles de Pamplona. El motivo detrás de este problema, los nuevos contenedores electrónicos implantados por la Mancomunidad. Un sistema "demasiado complejo", lamentan los vecinos, que no termina de convencer. "Sacar la cartera, coger la tarjeta, pulsar el botón, pisar el pedal, abrir el contenedor...", cuenta Lourdes. Tiene 75 años, y reconoce que no le resulta nada sencillo. "A todo esto, que no esté lloviendo y necesites llevar el paragüas", comenta Antonio. "Muchos dejan la basura pensando... bah... ya la recogerán".

Las zonas más afectadas son el Ensanche y el barrio de Azpilagaña. En algunas calles y según la hora del día, las bolsas se cuentan por decenas. Al día se recogen en las calles al menos 60 bolsas de basura, lo que se traduce en un millón de bolsas al año. La Mancomunidad cuenta con un servicio de prerecogida que se encarga de limpiar todas las zonas facilitadas para vertir la basura. Desde Policía Municipal se han interpuesto 25 denuncias por tirar residuos fuera de los contenedores en lo que va de año.