Los cortometrajes 'Iizuna Fair', 'Varken' y 'Él corrió junto a su camarada' premiados en el Weird Market

El japonés Iizuna Fair, de Sumito Sakakibara​ (Mejor Corto Internacional), el neerlandés Varken, de Jorn Leeuwerink (Mejor corto europeo) y el español Él corrió junto a su camarada, de Genís Rigol (Mejor Corto Nacional) son los ganadores del jurado del 14º Weird Market, el certamen de cortometrajes que consagra el potencial visual y social del sector de la animación

Los premios del público han sido para la neerlandesa Sprite Fright, de Matthew Luhn (Internacional) y la española Good Night Mr Ted, de Nicolás Sole (Nacional)

El cortometraje Buffet Paraíso, de Héctor Zafra, se lleva el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ y la serie Brian the Brain, de Tomás Peña, consigue el nuevo galardón: Premio Weird Market – Spanish Screenings Anímate

Los Premios RTVE Interactivo han sido para Endling Extinction is Forever (Mejor Proyecto de Videojuego), IDEA (Videojuego Más Innovador) y The Fabulous Fear Machine (Videojuego Weird Plus)

Este año, el mercado de referencia de la animación, videojuegos y new media se ha trasladado a Valencia, donde este sábado se han ha revelado los títulos premiados en este 2022. Un puñado de cortometrajes que reflejan una foto fija del sector y donde se abordan todo tipo de técnicas y temáticas. La cita además estrena trofeo, un diseño realizado por el artista valenciano SAM que juega con los icónicos cubos, seña de identidad del evento desde sus orígenes.

Mejores cortometrajes El jurado del concurso de cortometrajes de WFest, estaba formado por el estadounidense Jamie Lang, la francesa Charlotte Sánchez, la española María Manero Muro y el portugués João Apolinário. Y ha distinguido como mejor corto internacional a la producción japonesa Iizuna Fair del director nominado a los Premios BAFTA, Sumito Sakakibara. En el apartado europeo, el galardón ha sido para el neerlandés Varken de Jorn Leeuwerink, mientras que como mejor corto nacional se ha elegido a Él corrió junto a su camarada de Genís Rigol, un trabajo que se estrenaba internacionalmente en la cita valenciana tras haber ganado el Premio Proyecto Corto Movistar+ el pasado año. Además, se ha concedido una mención especial para The Record, del suizo Jonathan Laskar. Por su parte, el público igualmente ha elegido sus obras favoritas; en el concurso nacional la ganadora ha sido Good Night Mr Ted de Nicolás Sole (Mejor Corto Nacional), un trabajo donde su director se adentra en una historia policiaca clásica en blanco y negro con un osito de peluche como protagonista central. En la parte del concurso internacional, el mejor valorado ha sido Sprite Fright del neerlandés Matthew Luhn, una mezcla de comedia y terror realizada en Blender por un autor que ha participado en títulos de gran éxito mundial como la saga Toy Story, Monstruos S.A. o Ratatouille, (todos ellos de los estudios Pixar).

Galardones a los mejores proyectos El Weird Market se basa en una doble filosofía sustentada en el presente y el futuro del sector de la animación, fruto de esa razón de ser se distinguen los proyectos más destacados de entre los 170 seleccionados para su catálogo oficial. Largometrajes, cortometrajes, series de animación, videojuegos, webseries, proyectos transmedia, cómics y juegos de mesa que muestran las vías por donde avanza la industria y que compiten por lograr uno de estos reconocimientos, un acicate para su desarrollo. En este ámbito, el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ ha ido a parar a Buffet Paraíso, de Héctor Zafra, un animador que debuta en la dirección tras haber formado parte del equipo de títulos destacados como como Soy una tumba de Khris Cembe o la ganadora del Premio Goya, Psiconautas, los niños olvidados de Alberto Vázquez y Pedro Rivero. El galardón supone la adquisición de los derechos de emisión del corto por parte de Movistar Plus+ y un importe de 9.000 euros durante el plazo de 2 años (número ilimitado de pases), siendo el primer año en exclusividad para el citado canal; además, la obra se estrenará oficialmente en la edición 2023 o 2024 de este mercado. Entre las novedades de esta edición se encuentra el Premio Weird Market – Spanish Screenings Anímate, que ha ido a parar a la serie española Brian the Brain de Tomás Peña (BLISS). Una adaptación del cómic de Miguel Ángel Martín donde un niño con el cerebro con poderes telepáticos y telequinéticos muestra el duro camino que significa hacerse mayor al mismo tiempo que se convierte en conejillo de indias de laboratorio. Este galardón se anunció el pasado mes de septiembre en el marco de Festival de San Sebastián, Spanish Screenings On Tour. La primera edición de unos premios creados en colaboración con destacados mercados de nuestro país y que en el caso concreto de Weird Market, consiste en la incorporación de uno de sus proyectos seleccionado al programa de la sección Animation! Ventana Sur y a las actividades de #SpanishScreeningsOnTour en el mercado más importante de América Latina. El criterio que determina esta concesión es su potencial de coproducción con Latinoamérica. El talento novel cuenta con su protagonismo propio, el mejor proyecto de serie de joven creador se lo ha llevado la española Manolitos de Diego Porral y Joaquín Garralda. De este modo, obtienen una acreditación gratuita para la siguiente edición de Annecy-MIFA (acreditación profesional MIFA).