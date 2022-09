Toulouse repite como centro de la animación europea, con España a la cabeza

Productores, inversores y distribuidores europeos de contenidos de animación se reúnen a partir de este martes y hasta el jueves en la ciudad francesa de Toulouse, sede del Cartoon Forum, que este año pone en su foco a España como país puntero en la creación de series.

Durante tres días, los actores del sector tratarán de aprovechar uno de los encuentros más fructíferos, que celebra este año su 33ª edición, para crear oportunidades y facilitar acuerdos y coproducciones.

Sus organizadores insisten en recordar que este encuentro no funciona como un salón de profesionales ni como un festival, sino más bien como un foro para las televisiones y las nuevas plataformas de programas.

Ante ellas, los productores europeos tienen la oportunidad de presentar proyectos para acelerar su financiación, encontrar socios de coproducción transfronteriza o atraer la atención de compradores europeos e internacionales.

Tras dos ediciones marcadas por la crisis sanitaria, debido a la pandemia del coronavirus, los responsables del certamen se muestran felices de poder celebrar estas tres jornadas bajo el lema del “reencuentro”.

España, país protagonista

Por sexta vez en su historia, el Cartoon Forum ha decidido poner el trabajo de un país en el foco, y en este caso el punto de mira se sitúa en España, que cuenta con cerca de 300 empresas de desarrollo de contenidos de animación.

Habrá ocho sesiones dedicadas a nuevas creaciones españolas, como “Las ondas cerebrales de Bertie” (creada por In Efecto Atlantis), “Best Friends Forever...Stranded!” (Peekaboo Animation); “La Orquestita” (Mago Audio Visual Production); “Mervyn’s Album” (Kick the Door Productions); “Zoey Oceans” (Studio Kimchi); “My brother is a T-Rez” (Mr. Klaus Animation Studios), “Cebra con lunares” (Sygnatia); o “Primeras”, producida por la valenciana TV ON y coproducida por la chilena Typpo Creative Lab.

“Los estudios de animación y los artistas españoles son internacionalmente reconocidos por su creatividad y sus contenidos de calidad. El sector está expandiéndose y nunca ha vibrado tanto como ahora”, señala a EFE Annick Maes, directora del Cartoon Forum.

El jueves, el foro cerrará con sus tradicionales premios en las categorías de Broadcaster, Inversor/distribuidor y Productor del año. Los ganadores los designarán por votación de unos 1.000 participantes de los 40 países que acudirán al Cartoon Forum.

Dos españoles se encuentran en liza: GoldBee, en la categoría de distribución, y Peekaboo Animation en producción, ambas con sede en Barcelona.

En sus 32 años de existencia, Cartoon Forum ha ayudado a 921 series de animación a obtener financiación, lo que representa un total de cerca de 4.000 millones de euros, con resultados considerables, puesto que Europa es actualmente líder de animación dentro de sus propias fronteras.