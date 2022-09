El Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones

El pleno del Congreso de Perú ha censurado este jueves al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien está siendo investigado por la Fiscalía por su presunto rol en una supuesta red corrupta vinculada al Ejecutivo cuando estaba al frente de la cartera de Vivienda.

La moción de censura ha recibido el voto a favor de 94 congresistas, 14 en contra y 8 abstenciones.

El documento ha cuestionado a Alvarado por estar "involucrado" en una presunta organización criminal que, desde el Gobierno, hizo licitaciones fraudulentas para obras públicas bajo el supuesto liderazgo del presidente Pedro Castillo, quien por este caso también está siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía.

En concreto, ha señalado que, cuando ejercía el cargo de ministro de Vivienda, Alvarado "habría cometido presuntos hechos ilícitos en la modalidad de licitaciones públicas fraudulentas", otorgando, "de esta manera, obras públicas de inmensa suma de dinero a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por ley".

Apoyo mayoritario de congresistas de diferentes bancadas

La censura al ministro ha contado con el apoyo mayoritario de congresistas de diferentes bancadas, incluidas de centro e izquierda, más cercanas al Ejecutivo de Castillo, cuyos representantes han considerado que el ministro debe responder ante la Justicia por las imputaciones en su contra.

"Geiner Alvarado se tiene que ir porque no ha ejecutado el presupuesto. Y no gastar la plata de vivienda en los proyectos que necesitan las regiones no solo es un pecado, es una maldad", ha sostenido durante el debate la legisladora progresista Susel Paredes.

A su turno, la izquierdista Ruth Luque ha señalado que es necesario "solicitarle al Gobierno que no basta solo decir que se lucha contra la corrupción", sino que también debe separar de sus cargos "a funcionarios involucrados" en esos actos. "Y este Gobierno tiene, lamentablemente, funcionarios involucrados en actos de corrupción", ha enfatizado.

Durante el debate, legisladoras como la fujimorista Patricia Juárez, la derechista Patricia Chirinos y la izquierdista Flor Pablo han coincidido que se debía acortar el proceso y proceder a la votación ante las muestras de apoyo a la censura del ministro.

Mientras se desarrollaba el debate, se conoció que Alvarado presentó una demanda de acción de amparo contra los 35 congresistas que impulsaron la moción de censura en su contra, por una presunta "afectación al debido procedimiento y la tutela jurisdiccional efectiva".

Alvarado acudió la semana pasada ante el pleno del Parlamento para responder a preguntas de los parlamentarios sobre la investigación preliminar que tiene abierta el Ministerio Público en su contra.