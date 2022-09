La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha advertido este lunes de que es "perfectamente posible" que su formación abandone el Govern catalán porque "no se están cumpliendo los compromisos" con ERC a nivel nacional. Eso sí, ha aclarado que no está pidiendo elecciones anticipadas, algo que también ha descartado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Borràs ha asegurado que ve "lógico" el ultimátum que lanzó este domingo la ANC en la manifestación de la Diada y ha asegurado que "hay que cumplir el mandato" de las urnas. En la manifestación independentista de este 11 de septiembre, la líder de la ANC, Dolors Feliu, retó a los partidos independentistas y al Govern de Pere Aragonès a impulsar la independencia o convocar ya elecciones, e insistió en la posibilidad de que la entidad fomente una "lista cívica" independentista en próximos comicios. Precisamente, Aragonès y los consellers de ERC no acudieron a la marcha de la ANC al sentirse "excluidos" por la misma, si bien recibieron abucheos a lo largo de la jornada.

