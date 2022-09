Isabel II en la pantalla: del documental a la animación e incluso a acompañante de Bond

Si hablamos de la Reina Isabel II en el cine y la televisión a todos se nos vienen a la cabeza sus discursos navideños y dos títulos imprescindibles: The Queen (Stephen Frears, 2006) y The Crown (la popular serie de televisión). Pero en sus más de 70 años de reinado su figura ha aparecido en numerosos títulos. Incluso se ha convertido en marioneta o dibujo animado y ha protagonizado un polémico baile de Tik Tok. Sin olvidar que la propia soberana se atrevió a interpretarse a sí misma como compañera de James Bond o que tiene un Batfa honorífico por su ayuda a la industria audiovisual británica. Aunque lo curioso es que todavía no hay una gran película biográfica sobre ella. Vamos a repasar sus apariciones más importantes, pero también las más curiosas.

Su coronación fue nominada a los Oscar Y empezamos por su coronación, el 2 de julio de 1953, que fue la primera retransmitida por televisión. Después esas imágenes se convirtieron en una película documental, Queen Is Crowned, escrita por Christopher Fry y narrada por el gran actor Laurence Olivier (Hamlet). Fue nominada al Oscar a la Mejor Película Documental y ganó el ahora desaparecido Globo de Oro al Mejor Documental. Y arrasó en la taquilla de los cines británicos.

'The Crown' Hasta ahora, el Mejor biopic de la reina Isabel II ha sido la serie The Crown (2016-) que cuenta la vida de la familia real británica desde la coronación de Isabel II hasta la actualidad (falta por estrenar la quinta y última temporada, centrada en el Siglo XXI y prevista para noviembre de este año). Destacar a las actrices que han interpretado a la soberana: Claire Foy (que ganó el Emmy y el Globo de Oro por su papel) y Olivia Colman (ganadora del Globo de Oro y reconocida por el Sindicato de Actores). A ellas se unirá, en la quinta temporada, otra gran actriz británica: Imelda Staunton. También en televisión destacamos Walking the dogs, un episodio de la popular serie de televisión Playhouse presents, que se emitió en 2012 y que narraba un hecho real, el conocido como "incidente de Michael Fagan de 1982". Cuenta la dramática hora que pasó la monarca cuando un hombre, desempleado y padre de cuatro niños, se coló en su habitación, burlando a la seguridad del palacio. Según la leyenda, el hombre le dijo que estaba hambriento y ella le ofreció una caja de galletas para perros, porque era lo único comestible que tenía a mano. Un episodio que fue bastante polémico y en el que la gran Emma Thompson interpretaba a la soberana. Emma Thompson en 'Walking the dogs'

Una reina de Oscar En cuanto al cine, será difícil superar la interpretación que Helen Mirren hizo de la monarca en la película The Queen (Stephen Frears, 2006). Una historia que giraba en torno al momento más difícil para la Corona británica: la muerte de la Princesa Diana de Gales. Mirren ganó el Oscar a Mejor Actriz, el Bafta, el Globo de oro y el Premio del Sindicato de Actores. Ya que hablamos de Diana de Gales no podemos olvidar Spencer (2021), la película dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Kirsten Stewart, que narra el momento en el que la princesa decidió divorciarse del Príncipe Carlos y abandonar la familia real británica. La reina era interpretada por la actriz Stella Gonet. 03.59 min Días de Cine - 'Spencer' La película El discurso del rey (2010) nos contaba la historia de Jorge VI, padre de Isabel II y primer monarca que habló directamente a los hogares del Imperio Británico en un mensaje radiofónico con motivo de la entrada del Reino Unido en la Segunda guerra Mundial. Una emocionante anécdota que el cine recreó en El discurso del rey (2010) ganadora del Oscar a la mejor película y mejor actor (Colin Firth). Isabel II aparecía de niña, interpretada por la actriz Freya Wilson. 07.33 min Tras rozar el Óscar con Un hombre soltero, Colin Firth se acerca de nuevo a la cotizada estatuilla con El discurso del rey, filme británico dirigido por Tom Hooper y coprotagonizado por Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter, en el que el actor da vida al rey tartamudo Jorge VI. Ganadora del premio del público en el Festival de Toronto y candidata a siete Globos de Oro, El discurso del Rey se aproxima al período histórico en el que, tras el fallecimiento de Jorge V y la abdicación de Eduardo VIII, Jorge VI de Inglaterra asciende al trono para llevar a su país en la Segunda Guerra Mundial mientras supera sus problemas para hablar en público, lo que le pondrá en contacto con un excéntrico logopeda. Noche real (Julian Jarrold, 2015) nos lleva al 8 de mayo de 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Isabel y su hermana Margarita son dos jovencitas que están deseando participar en las celebraciones de la victoria, por lo que vivirán una noche de incógnito durante la que habrá tiempo para la emoción, el peligro e incluso el romance. 04.03 min Inspirada en hechos reales, cuenta la fiesta de incógnito de las por entonces princesas Isabel y Margarita en las calles de Londres, tras ganar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aprovechando el jolgorio general, las herederas al trono del Reino Unido celebraron una noche que pasaría a la historia. Esta cinta británica de Julian Jarrold cuenta con Sarah Gadon, Rupert Everett y Emily Watson como actores.

Secundaria cómica de lujo Si hablamos de comedia, Isabel II ha protagonizado escenas inolvidables en el cine, sobre todo en dos populares sagas. La primera Agárralo como puedas (1988), donde el genial Leslien Nielsen intenta salvar a la soberana de un intento de atentado, pero acababan protagonizando esta divertidísima secuencia. Y la segunda en Austin Powers en Miembro de Oro (2002), condecorando al protagonista. Lo más curioso del caso es que, si os fijáis, descubriréis que la actriz que interpreta a Isabel II en ambas películas es la misma, Jeannette Charles. Y es que, guardaba tanto parecido con la monarca que la interpretó en numerosas películas ¡durante 40 años!, hasta que se retiró en 2014. Incluyendo en otra recordada comedia: Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana, en la que Chevy Chase y su familia hacían de las suyas por Europa. Mike Myers y Jeannette Charles en 'Austin Powers en Miembro de Oro'

Compañera de James Bond en los Juegos Olímpicos El sentido del humor de la Reina Isabel II quedó de manifiesto en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2021 cuando protagonizó un sketch como compañera de James Bond (Daniel Craig), que fue dirigido por Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire). En este corto veíamos como Bond se pasaba a recoger a la Reina al palacio y, después de escoltarla por los pasillos del edificio junto a dos de sus perros, ambos se subían a un helicóptero que les llevaba volando a la inauguración de los Juegos. Y ¡saltaban sobre el estadio olímpico en paracaídas!. Momentos después la reina aparecía en las gradas junto a su esposo. Al parecer la única condición que Isabel puso para hacer el gag fue que le dejaran decir la frase "Buenas tardes, Sr. Bond", con la que la reina saluda tradicionalmente al personaje en las películas.

Isabel Segunda como marioneta y dibujo animado La primera parodia (tan polémica como maravillosa) de la Reina Isabel II (y de toda su familia), fue cuando la convirtieron en marioneta en el añorado programa Spitting Image (1984), que se burlaba de los políticos y celebridades británicas y que tuvo tanto éxito que fue copiado por numerosos países, como España, donde tuvimos las, también maravillosas Noticias del guiñol (1995). En el programa británico retrataban a la soberana como una anciana aficionada a la ginebra. Y la más reciente es la serie de animación The Prince (HBO, 2021), que nos ofrece una visión satírica de la vida del joven príncipe George desde su estancia en palacio hasta la escuela primaria con los plebeyos. Frances de la Tour pone voz a la soberana británica en un reparto en el que también nos encontramos a otros actores como Orlando Bloom (príncipe Harry), Alan Cumming (Owen), Sophie Turner (princesa Charlotte) o Luci Punch (Kate Middleton). Incluso las mascotas de la Reina Isabel II, su famosa familia de perros de raza corgi que lleva a todas partes (los podéis ver en el video de las Olimpiadas de arriba), protagonizaron su propia película: Las mascotas de la reina (2019). La cinta está protagonizada por un perro llamado Rex, que es la mascota preferida de la reina. Pero tras protagonizar un incidente diplomático acabará repudiado en la calle y tendrá que ingeniárselas para poder volver junto a la soberana. La reina y sus perros también aparecían en la película de Los Minions (2015), donde Kevin, Stuart y Bob (los simpáticos lacayos de Gru) intentaban robarle la corona, produciéndose situaciones realmente delirantes. Aunque al final salvaban el día y eran homenajeados por la soberana. Por cierto, que el coche de la reina también tiene un papelito en Cars 2. Y, por supuesto, también ha aparecido de estrella invitada en Los Simpsons, en un episodio donde la familia viaja a Londres y Homer estrella su automóvil contra la carroza de la reina. Y en otra de las grandes series de animación para adultos: Padre de familia