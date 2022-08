La pasarela más deseada de Los Nietos ya está terminada

La presión mediática y social de los vecinos de la playa de Los Nietos, en la costa del murciano Mar Menor, ha obligado al Ayuntamiento de Cartagena a construir una rampa de acceso para bañistas. Todo después de las denuncias que protestaban por la imposibilidad de entrar a la playa para las personas con dificultades motrices. La historia empezó meses antes del verano, cuando Sole, veraneante de toda la vida de la playa de Los Nietos, acudió hasta en tres ocasiones a diferentes dependencias del Ayuntamiento de Cartagena para solicitar que se construyese una rampa de acceso a la arena.

“Me dijeron que no me molestase en volver porque no iban a hacer nada”; esas fueron las palabras que motivaron a Sole a abandonar la vía administrativa y buscar la solución en la presión social y los medios de comunicación.

Sole compró una silla especial para su hijo Con la llegada de la temporada estival, Sole constató las palabras que había escuchado. Su hijo Jesús, que sufre una incapacidad para moverse por sí mismo, no podría bañarse este verano. El marido de Sole, también llamado Jesús y también con dificultades para caminar, llegó a una solución: “compramos una silla por internet para poder moverlo por la arena; así que nos íbamos hasta el siguiente acceso y dábamos la vuelta, desandando por la orilla el camino recorrido por el paseo marítimo hasta la zona de baño”. Sin embargo, esa solución se quedaba corta puesto que “es imposible algunos días avanzar por la arena porque es puro fango y ni siquiera entre los dos conseguimos que ande la silla”.



La presión de los vecinos en redes sociales hizo reaccionar al ayuntamiento https://twitter.com/RTVEMurcia/status/1552295082476408833 Fue a finales de julio cuando RTVE publicó en el informativo territorial de la Región de Murcia el reportaje en el que Sole y Jesús denunciaban la situación en la playa de Los Nietos, donde llegar a la zona de baño se convertía en un reto para cualquier persona con dificultades de movimiento. Dicho reportaje tuvo un impacto en Redes Sociales que superó el centenar de interacciones; y apenas 3 semanas más tarde, un operario del Ayuntamiento de Cartagena acudió a instalar un acceso adaptado.