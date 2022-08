Hemos visto en redes un vídeo con numerosas visualizaciones e interacciones que muestra a un autobús de la UME atravesando el fuego de un incendio. El vídeo es real. Nos lo confirma el Servicio Militar de Emergencias y relata que ocurrió durante el incendio de Bejís, en Castellón durante la tercera semana de agosto.

El vídeo lo publica un usuario en Twitter que dice “Señoras y señores, en el video pueden ver una pequeña muestra del valor de los militares españoles”. Cuenta con 448.000 visualizaciones, más de 3.000 retuits y 11.600 “me gusta”. En las respuestas al tuit, algunos usuarios muestran su apoyo a la UME como el que dice: “Es maravilloso contar con un equipo de personas como ustedes, gracias por vuestro trabajo y vocación por el interés general”. Otros, en cambio, consideran que hizo una grave imprudencia como el que explica: “Conducir dentro de una nube de humo, sin visibilidad, con un bajo nivel de oxígeno para la combustión del motor... es una inconsciencia”.

“Señoras y señores, en el video pueden ver una pequeña muestra del valor de los militares españoles. @UMEgob

���������������������������������������������������� pic.twitter.com/mzUcfepD1o“ — Suboficial Mayor (@Subof_Mayor) August 20, 2022

En el vídeo, grabado desde el interior de un autobús, vemos a una mujer con el uniforme rojo de la UME conduciendo por una carretera inundada por el fuego. En el plano principal aparecen otras dos personas con el uniforme y en un giro de cámara en el minuto 0:44 observamos hasta 7 personas con este traje. Durante el trayecto se ven claramente las llamas y la densidad del humo que rodea al autobús hasta el punto de que el vehículo debe avanzar entre el fuego y sin visibilidad en una zona de curvas. En el audio del vídeo se escuchan las voces de asombro de los pasajeros mientras suena ‘Nothing else matters’ del grupo Metallica.

Desde VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con la UME que nos ha confirmado que el vídeo es cierto. Está grabado desde un vehículo de la Unidad Militar de Emergencias durante el incendio de Bejís en la provincia de Castellón mientras esta unidad participaba en las labores de extinción durante la tercera semana de agosto. El portavoz de la UME nos hace notar que el autobús no está solo, sino que está guiado por un vehículo militar de reconocimiento que le precede. También nos explican que no se trata de un vídeo oficial de la Unidad sino de una grabación de una persona que iba en el autobús y que ha sido distribuido por canales no institucionales.

Hemos geolocalizado este vídeo en la carretera CV-235 que une Bejís con Sacañet en un paraje que Google maps identifica como el barranco de Navajo Royo. El autobús circula en dirección sur hacia Sacañet. Puedes ver la extensión de la zona quemada en la página de incendios del satélite Copernicus.

A la izquierda, un fragmento del vídeo que enseña la carretera. A la derecha, la misma carretera geolocalizada como la CV-235 que une Bejís con Sacañet. VerificaRTVE

En conclusión, el vídeo que se ha hecho viral y que muestra a un autobús de la UME cruzando una carretera en llamas es real. Se grabó durante el incendio de Bejís en Castellón y se ha distribuído por canales no oficiales o relacionados con la institución.