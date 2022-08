El incendio de Bejís, en Castellón, que ha calcinado cerca de 20.000 hectáreas en una semana y ha obligado a desalojar a 1.500 vecinos, está estabilizado desde la pasada noche, y ninguno de los frentes se encuentra activo. Medios terrestres y aéreos siguen trabajando en la zona para evitar que se produzca cualquier tipo de reproducción, dar el fuego por controlado y lograr su extinción, pero el Gobierno ya ha desmovilizado a la UME ante la buena evolución del incendio.

La zona afectada por este fuego y otras que han registrado grandes incendios a lo largo de este verano serán declaradas este martes por el Consejo de Ministros como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil (anteriormente conocido como zona catastrófica), según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una comparecencia ante los medios de comunicación tras visitar el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Jérica.

Unos 300 efectivos terrestres y diez medios aéreos, nueve de ellos de la Comunitat Valenciana y uno de Aragón, se mantienen este lunes actuando para refrescar toda la zona afectada por las llamas, que alcanza un perímetro de 140 kilómetros, y no se van a solicitar los del Ministerio para la Transición Ecológica, según la Generalitat.

Durante la noche han estado trabajando en la zona cuatro unidades especiales de bomberos para incendios forestales, nueve unidades de bomberos de la Generalitat y dos cuadrillas de Aragón.

Todos los vecinos desalojados de Bejís, Torás, Sacañet, Teresa y las pedanías de Andilla han podido acceder a sus hogares este fin de semana, en una vuelta escalonada ante el riesgo de rebrotes.

En cuanto al incendio de Vall d'Ebo (Alicante), que ha calcinado más de 12.000 hectáreas en 100 kilómetros de perímetro, los medios de extinción trabajan este lunes alrededor del perímetro para repasar y refrescar el terreno y atender pequeños humos que puedan salir en el segundo día en el que el fuego está bajo control, según informa el 112 GVA.

"No podemos bajar la guardia"

La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo ha señalado en Las Mañanas de RNE que no se puede "bajar la guardia" en el incendio de Bejís, pues la estabilización no significa que el incendio esté controlado y hay que vigilar que no se reavive ninguno de los frentes.

Este incendio se ha sumado a otros en el territorio y han convertido a la comunidad en una de las más afectadas. "Han sido unos días terribles", ha dicho la consejera, aunque en este momento "podemos respirar".

Bravo ha anunciado que el próximo lunes van a aprobar un plan integral para la recuperación forestal y económica de las zonas afectadas. Estas medidas se sumarán a la solicitud que el Gobierno regional hará para que se declare zona catastrófica, según avanzó el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la semana pasada.

Sobre la no suspensión de la actividad del tren en Bejís, cuando se produjo el incidente en que diez personas resultaron heridas tras abandonar el tren ante la proximidad de las llamas, afirma la consejera que están pendientes del informe "para saber qué pasó" pero recuerda que las decisiones en ese momento se tomaron rápidamente porque el viento cambió en poco tiempo y obligó a cambiar la estrategia en pocos minutos.