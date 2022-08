El último informe del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) de Estados Unidos revela, a través de una treintena de testimonios de los días y horas que precedieron a la caída de Kabul, el 15 de agosto de 2021, que el expresidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país descalzo, a escondidas, y sin los millones de dólares con los le habían acusado de abandonar el país.

Tras la toma de la capital afgana por parte de los talibanes, varios medios acusaban a Ghani y a sus principales asesores de haber huido del país con millones de dólares en efectivo en los helicópteros que los llevaron desde el palacio presidencial a Termez, en Uzbekistán.

Según el informe, sí que se sustrajo dinero en efectivo de los terrenos del palacio presidencial, que se cargó en los helicópteros con los que se evacuó a Ghani. Sin embargo, las pruebas recogidas indican que la cifra "no superó el millón de dólares" y estiman que su valor puede acercarse más a los 500.000 dólares.

El día de la toma de Kabul, la tensión crecía por momentos en el palacio presidencial, aunque el expresidente solo accedió a abandonar el país tras las advertencias de miembros de su equipo, como el jefe del Servicio de Protección Presidencial (PPS), Qaher Kochai, que aseguró que el "moriría" si no se subía a uno de los cuatro helicópteros preparados para la evacuación.

En ellos, ya le esperaban la primera dama y otros altos cargos. Según relata el informe, las personas a bordo apenas llevaban equipaje, y el exprimer ministro y la ex primera dama, fueron los únicos que se cambiaron de ropa para su llegada a Uzbekistán. Asimismo, algunos de los funcionarios no aparecían en las listas para ir a bordo y pensaron que no podían entrar.

Antes de despegar, un guardia presidencial se acercó a uno de los helicópteros, apuntó con su rifle y gritó "Allahu Akbar" (Dios es grande). Después, tal y como cuenta otro funcionario, que creyó no salir vivo de aquella situación, fue abordado por otros guardias del PPS mientras los helicópteros despegaban.

"El plan de Ghani se desechó cuando los talibanes cerraron el cerco" "Ghani aún esperaba hablar con el ministro de Defensa en persona a las 15:00 horas en la sede del Ministerio de Defensa, junto al palacio, para discutir cómo se podría asegurar Kabul [...] pero el plan de Ghani de ir allí se desechó cuando los talibanes cerraron el cerco y sus ayudantes llegaron a creer que cada minuto contaba", se lee en el informe. El presidente, que estaba esperando en el vestíbulo, accedió a marcharse presionado por Kochai y el asesor de Seguridad Nacional, Hamdullah Mohib. Según declaraciones de un funcionario a SIGAR, la salida fue "tan repentina" que el presidente estaba descalzo, y Kochai tuvo que ir a buscar sus zapatos. Las tropas estadounidenses comenzaron la fase final de la retirada de Afganistán a principios de mayo de 2021, una salida caótica después de más de 20 años de guerra, que dejó a las fuerzas afganas sin un soporte fundamental. A partir de entonces, las provincias afganas comenzaron a caer rápidamente, una tras otra, en manos de los talibanes. Los talibanes llegan a Kabul: "Hay pánico, nadie sabe lo que nos depara en Afganistán" El 13 de agosto, Ghani se reunió con varios ministros y personal de alto nivel para abordar la caída de la ciudad de Herat, que se había convertido un día antes en la undécima capital provincial tomada por los talibanes. En ese momento, una de las preocupaciones pasaba por entender por qué un alto número de fuerzas afganas estaban abandonando sus puestos. Según relata un funcionario, por aquel entonces, a dos días de la toma, no se estaban tomando "muy en serio la defensa de Kabul". Sin embargo, solo un día después, tras la rendición de Logar y con Nangarhar bajo acecho, algunos veían cómo el colapso era "inminente".