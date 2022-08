Los delitos telemáticos aumentan en verano

Los equipos @ de la Guardia Civil se dedican al asesoramiento y esclarecimiento de delitos telemáticos. Estas unidades se crearon el pasado mes de octubre tras el incremento de este tipo de delitos durante la pandemia. En verano se acentúan los peligros en Internet por lo que estos equipos redoblan sus esfuerzos, ya que reciben hasta 10 denuncias de media al día relacionadas con el ámbito cibernético solo en la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

Uno de los principales peligros en Internet es compartir fotos de las vacaciones. Se recomienda no publicarlas y, en caso de hacerlo, evitar poner referencias temporales o ubicaciones. “No pongas que te vas del 7 al 14 de julio a La Manga, hay gente que se dedica a entrar en casas, pues si quieres publicar las fotos, hazlo, pero cuando vuelvas”, explica Javier Martínez, miembro del Grupo @ de Albacete.

Estafa

El alquiler de viviendas vacacionales que no existen es una de las estafas más habituales. Es fácil detectarlo, casi siempre suelen salirse de las plataformas de pago de las páginas. “Te dicen, si quieres me das tu número y hablamos por whatsapp y me pagas por bizum o por transferencia y ahí es donde hacen la estafa. Una vez recibido el dinero no aparecen”, señala Javier Martínez. “Cuando te dicen que te salgas de la plataforma te tiene que dar que pensar, debes cerciorarte de que esos alojamientos existen, si un hotel o piso se alquila en vacaciones lo normal es que esté colgado en varias páginas”, añade.

Además, debemos fijarnos en que esas páginas web de reserva de viajes vacacionales “tengan https, el candado de certificado y también un certificado de la página en la parte inferior”, concreta Álvaro Guerreros, miembro del Grupo Arroba de Albacete.