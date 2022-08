Les altes temperatures fan replantejar les vacances d'estiu

Juliol ha sigut un dels mesos més calorosos a la Comunitat Valenciana en les darreres dècades. Així ho constata l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Agost es presenta amb una onada de calor durant la primera setmana, amb màximes de 38 graus en alguns punts del territori valencià.

Molts han canviat els seus horaris habituals per evitar les altes temperatures, i fins i tot, només ixen de casa per un motiu imprescindible. Altres, ens conten, voldrien triar les seues vacances estivals en els mesos de setembre o octubre. L’objectiu? Evitar la calor.

La realitat del canvi climàtic

Des del Centre d’Estudis del Mediterrani (CEAM) expliquen que el canvi climàtic és una de les causes d’esta situació. Un dels seus principals efectes és que ha extremat els habituals fenòmens atmosfèrics com les onades de calor i les tempestes estivals, així ho detalla Samira Khodayar, Coordinadora del Programa de Meteorologia i Climatologia del CEAM.

“El Mediterrani presenta tres i quatre graus per damunt de la mitjana“

El clima de la Comunitat Valenciana gira entorn del mar Mediterrani. Les seues aigües s’estan escalfant, així ho corroboren des del CEAM. “El Mediterrani està presentant unes anomalies de tres i quatre graus per damunt de la mitjana, i açò es veu reflectit en la flora i com no, en la climatologia”, afirma la investigadora Khodayar. Una situació que afecta directament a la pujada de les temperatures en el territori valencià.

Turistes en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València EFE ANA ESCOBAR / AGENCIA EFE

Jorge Tamayo, Delegat de l’AEMET a València, remarca la importància de fer front al canvi climàtic que “ja està ací i ha vingut per a quedar-se. És molt desagradable, especialment per la nit, quan les temperatures no baixen dels 20 graus, com ja està ocorrent, però especialment quan no baixen dels 25 graus, el que anomenem nits tropicals”, diu Tamayo.

“El canvi climàtic ha vingut per a quedar-se“

La humitat també contribuix i agreuja la sensació de xafogor, una característica típica de la Comunitat Valenciana.

Replantejar-nos les vacances és per a molts treballadors inconcebible per les normes i costums de les empreses on treballen. Les onades de calor s’incrementaran, segons els experts, cada vegada amb els pas dels anys, i amb temperatures màximes que seran més elevades.