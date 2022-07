La decisión de la Mesa del Parlament de suspender a la líder de JxCat, Laura Borràs, como diputada y presidenta de la cámara catalana ha ahondado la fractura en el bloque del independentismo, con virulentas acusaciones por el voto de ERC y la CUP, una situación que desestabiliza el Govern de coalición que preside Pere Aragonès desde 2021.

Aunque Borràs siempre ha mantenido que es inocente y que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de abrirle juicio oral es una causa de "persecución política", la mayoría de los integrantes de la Mesa se mostraban a favor de que perdiera sus derechos y deberes como presidenta del Parlament.

Ante la negativa a dimitir de Borràs, la Mesa ha necesitado una hora y 45 minutos para deliberar y votar la suspensión de Borràs en su ausencia –ha salido de la sala para no participar en la votación, por obvio conflicto de intereses–, con los cinco votos a favor de PSC, ERC y CUP y un voto en contra, el de la diputada de JxCat Aurora Madaula.

Así, han decidido aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé suspender a un diputado si le abren juicio oral por corrupción.

Pese a que el TSJC la envió a juicio por los delitos de prevaricación y falsedad documental , Borràs lanzó el martes una advertencia: "Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos". Y eso es lo que ha ocurrido.

"Los que me quieran muerta, me tendrán que matar"

Tampoco el presidente de la Generalitat cree que este caso deba afectar al Govern: "No tengo información de ningún miembro del Govern que crea que no hay que seguir trabajando con la misma confianza", ha afirmado Aragonès.

Los sectores más unilateralistas de JxCat, con Borràs a la cabeza, serían partidarios de salir del Govern –dividido al 50% entre ERC y Junts–, pero esa opción, según las fuentes consultadas , no es ahora mismo la mayoritaria dentro de la ejecutiva del partido.

"Pese a las dificultades, pese a las decepciones personales y políticas, Junts nunca azuzará la llama de la división entre independentistas", ha dicho este jueves. Y ha añadido: "El adversario es el Estado, y no otros independentistas, por mucho que pensemos que se equivocan".

No es casual: diversas fuentes de JxCat consultadas por Efe han explicado que en la reunión de la dirección del partido del pasado martes hubo consellers y dirigentes de peso que le pidieron dar un paso al lado , para evitar un choque de trenes parlamentario. En esa reunión, el secretario general del partido, Jordi Turull, expresó su apoyo a Borràs, si bien dejó claro que este episodio no debe desembocar en una ruptura de la coalición de Govern.

La contundencia de las acusaciones de Borràs contra ERC y la CUP, sin embargo, no es compartida por una parte de su partido , que le ha cedido a ella todo el protagonismo en la reacción a su suspensión, mientras otros dirigentes optaban por un perfil bajo, para evitar verse arrastrados por su beligerante estrategia.

ERC y la CUP se justifican: "Esto no es un caso de represión política"

Rodeada de otros diputados de su grupo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha argumentado los motivos que han llevado a su grupo a apoyar la suspensión de Borràs, a quien ha reprochado que no se haya apartado voluntariamente del cargo para evitar este "espectáculo", algo que llevaban semanas pidiendo.

En el independentismo "no cabe la corrupción, cada milímetro de tolerancia con las sospechas y acusaciones de corrupción nos debilita como proyecto colectivo", ha alertado Vilalta, convencida de que la Mesa "ha actuado con coherencia, responsabilidad, preservando el Parlament", ya que la condescendencia con la corrupción "es una línea roja que no se puede cruzar".

Por su parte, Aragonès ha asegurado que "no es aceptable mezclar la lucha por la independencia de Cataluña con la defensa" de alguien acusado por presuntos delitos de corrupción. "Esto no es un caso de represión política", ha subrayado.

También la CUP, sin presencia en el Govern pero parte del bloque independentista, ha justificado su decisión. "La mejor respuesta contra la represión es la transparencia, la ejemplaridad y la referencialidad", ha dicho el diputado Carles Riera.

En declaraciones a la prensa, ha sostenido que el juicio de Borràs "no es de la naturaleza política, sino que tiene que ver con la gestión de los recursos públicos". "Nos regimos por dos principios inseparables: 'no' a la represión y 'no' a la corrupción", ha señalado.