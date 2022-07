Hemos visto en redes la imagen de una oferta de sandía española en Alemania de la que se dice que está más barata que en España. Se trata de un mensaje que requiere más contexto pues hay grandes diferencias de precio entre sandías según su variedad y la calidad del producto, además hay ofertas puntuales dentro de la política comercial de cada supermercado con precios puntualmente más baratos y que también hemos encontrado en España en las mismas fechas sin necesidad de irnos hasta Alemania.

“Cómo es posible que una sandía cultivada en España (seguramente en Murcia o Almería) sea más barata en Leipzig que en Alicante?”, pregunta un usuario en Twitter. Adjunta una imagen de una revista del supermercado Rewe en Alemania (que puedes descargar haciendo clic aquí) con una bajada de precios temporal en sus productos, entre ellos la sandía “Española/Italiana” que está a 0,77€/kg. Otros medios digitales han usado esta imagen para afirmar que “Para comprar sandías españolas hay que ir a Alemania”.

Es un hecho que la inflación que afecta gravemente a la economía de las familias y las frutas y verduras están entre los alimentos que han subido como ya te informamos en reportajes como el que ofreció recientemente nuestro Centro Territorial en Andalucía. Sin embargo, no se puede establecer una comparación directa entre el precio de una sandía en un supermercado concreto en Alemania y los precios que hay en españa sin conocer otros datos de contexto.

¿Por qué existen sandías baratas y sandías caras?

Seguramente has encontrado en el mercado tanto sandías caras como otras más asequibles. Las caras las hemos visto, por ejemplo, bajo el nombre de “premium” en Carrefour, llegando a costar 1,19€/kg. En Mercamadrid, uno de los mayores mercados mayoristas de Europa, vemos grandes diferencias de precios entre la sandía con semilla y sin semilla: acotando la fecha de búsqueda a la oferta del supermercado alemán Rewe (11 de julio al 17 de julio) el precio mínimo con semilla es de 0,30€/kg, mientras que el precio máximo sin semilla triplica el precio anterior y se coloca en el mercado mayorista a 1,00 €/kg. Puedes hacer una búsqueda de precios en Mercamadrid aquí.

Precios de la sandía en Mercamadrid en la segunda semana de julio VerificaRTVE

Hemos hablado con Fernando Martín, director comercial de la distribuidora alimentaria Martín Villaverde. Tal y como explica, “hay unas diferencias de precios muy grandes” dependiendo de la calidad y del tipo de producto. Según se haya cuidado el cultivo, un agricultor podrá venderlo a un precio justo o tendrá que conformarse con la oferta y demanda del mercado. “No es lo mismo los dos primeros cortes de la flor, que ya la última de la tierra que pierde calidad”, explica Martín en referencia a qué precio se venderán tras la cosecha.

En definitiva, la situación actual de inflación ha hecho que los precios suban en una gran variedad de productos, pero esto no explica todos los comportamientos del mercado. Un supermercado alemán hizo una oferta en julio en el precio de la sandía y también la hicieron otras grandes cadenas españolas en las mismas fechas. Además no todas las sandías son iguales. Según la variedad y calidad, el precio por kilo puede llegar a triplicarse. Sin estos elementos de contexto no se puede afirmar que las sandías españolas se venden más caras en España que en Alemania.