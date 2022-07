Miguel Ángel Blanco y el espíritu de Ermua: cuando la sociedad acorraló a ETA en las calles y dijo "Basta ya"

Hay cosas que no se olvidan en la vida. Acontecimientos que dejan una huella imborrable en el corazón, que nos congelan en un momento y un lugar que podemos revivir de forma nítida y que, al recordarlos, nos erizan de nuevo la piel o nos sorprenden con una lágrima de tristeza. Los más jóvenes no lo recordarán, pero el el asesinato por parte de la banda terrorista ETA del concejal ‘popular’ de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, hace 25 años, es uno de esos momentos grabados a fuego en la memoria en el que cada uno de los españoles que había seguido con angustia las noticias durante los dos días previos de su secuestro recuerda dónde estaba y qué hacía.

ETA había matado ya a 777 personas antes que a él, pero hubo algo especialmente cruel y despiadado en la forma en la que un joven vasco de 29 años, apenas sin responsabilidad política, que tocaba la batería y tenía planeado casarse dos meses más tarde con su novia de hacía nueve años, fue secuestrado el 10 de julio y ejecutado vilmente dos días después ante el espanto de toda la sociedad vasca y española, incluso internacional, que no perdió hasta el último minuto la esperanza de que el joven regresara sano y salvo a casa.

Aquella esperanza y la posterior rabia cuando Blanco fue encontrado en un descampado con dos tiros en la nuca, aún con un hilo de vida que se apagaría horas más tarde en el hospital, dio lugar a un sentimiento unánime de valentía, de condena y repulsa contra el terrorismo más fuerte que nunca en la sociedad, especialmente la vasca, que abrió los ojos, perdió el miedo y se rebeló contra el terror. Millones de personas salieron a las calles con las manos en alto durante días y gritaron “¡Basta ya!”. “¡ETA, dispara, aquí está mi nuca!”, corearon. Y aquel clamor fue conocido como el espíritu de Ermua, un antes y un después en la sociedad que algunos ven como “el principio del fin” de ETA o, cuanto menos, como un “factor determinante”.

Punto de inflexión en el "distanciamiento" y repulsa a ETA

"Es un punto de inflexión porque, a nivel social, se produce por primera vez en el País Vasco y Navarra un distanciamiento y una crítica contra los métodos de ETA”, expone Gutmaro Gómez, profesor del Departamento de Historia Contemporánea especializado en violencia y violencia política. “Esto es clave”, prosigue, porque “la sociedad vasca había estado en parte callada, en una menor parte ha colaborado y quienes han sufrido la violencia o la extorsión no ha desafiado a ETA en público, no se ha quejado o no ha denunciado”.

Pero hay que poner las cosas sobre contexto, especialmente para las generaciones que no vivieron o no recuerdan lo que entonces aconteció. Y es que, desgraciadamente, un 60% de jóvenes no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, según un estudio de GAD3 de 2020.

ETA buscaba un chantaje al gobierno de José María Aznar para acercar a los más de 600 presos de la banda terrorista a las prisiones vascas. La tarde del 10 de julio, secuestra al concejal en la estación de tren de Ermua y dos horas más tarde llama a la emisora Rgin Irratia dando 48 horas de plazo al gobierno para acercar a los presos o asesinaría a Blanco. El gobierno no cedió y la banda terrorista cumplió su amenaza: pegó dos tiros en la nuca a Miguel Ángel Blanco el 12 de julio pasadas las 16.00 horas de la tarde. Fue encontrado poco después con un hilo de vida que se apagó definitivamente en la madrugada del domingo 13 de julio en el hospital.

Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y exconsejero del gobierno vasco, destaca por su parte que el crimen contra Miguel Ángel Blanco "viene muy determinado por la reacción a la liberación" por parte de la Guardia Civil del funcionario de prisiones José Ortega Lara, que sufrió el secuestro más largo de la banda terrorista ETA (532 días): “ETA siempre ha tenido mucho cuidado de tratar de infundir ánimo a los suyos y demostrarles que seguía presente y con capacidad de juego, y de ahí la inmediatez” de este secuestro.

El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, expone Raúl López Romo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y especializado en el análisis de la acción colectiva, obedecía a "una nueva estrategia" ante la debilidad de ETA tras la caída de su cúpula en 1992 en Bidart (Francia) y que comenzó en 1995 con el asesinato del edil del PP Gregorio Ordóñez. Se trataba, expone, de la “socialización del sufrimiento” hacia personas comunes y corrientes, algo que influyó definitivamente en la respuesta que dio la sociedad.

“20 años antes ETA tenía la capacidad de llegar a los altos mandos de Defensa, de la Policía o del Ejército”, destaca Gómez, pero a finales de los años 90, “no tiene ya operatividad en las grandes ciudades, tienen mucha dificultad para mantener comandos fuera del País Vasco” y atacaban ya “a colectivos débiles y fáciles” para ellos como podía ser Blanco, un concejal sin protección ni relevancia, en base a información que podía proporcionar un concejal de Herri Batasuna (el brazo político de ETA) en el Ayuntamiento de Ermua.