'Aquella guerra que sufrimos', la cara más humana de la Guerra Civil

Cada vez queda menos gente que viviera la Guerra Civil, por eso es fundamental recopilar todos los testimonios que se pueda, para preservarlos para el futuro. Eso es lo que ha hecho el dibujante Jordi Peidro (Alcoi, 1965) en su nueva obra, Aquella guerra que sufrimos (Desfiladero ediciones), en la que narra cómo fue la guerra en la retaguardia, concretamente en Alcoi, de donde es originaria su familia. Una guerra que atrapó a la gente no por su ideologia, sino por el lugar en el que vivían.

La idea para el cómic nació de una forma muy personal, como nos cuenta Jordi: "La historia surge de las anécdotas de la guerra de España que mi padre recuerda entre las vividas en primera línea de combate por su tío. Pero pronto la visión se convierte en plural porque, en la búsqueda de información para contrastar esos recuerdos o hallar nuevas anécdotas, surgen otras historias que me interesan y que aportan múltiples visiones. Y es que, aunque la historia en el libro la cuenta mi tío abuelo, hay distintos puntos de vista que aparecen reflejados".

Habiendo tantos cómics sobre la Guerra Civil, preguntamos a Jordi qué cree que aporta Aquella guerra que sufrimos: "Es complicado ser original en un tema que se ha tocado tanto, pero creo que mostrar a todos los personajes como víctimas de la guerra es algo no demasiado habitual".

Los protagonistas son su abuelo y su tío-abuelo

Jordi Peidro (Esperaré siempre tu regreso) reconstruye la Guerra Civil en Alcoi a partir de testimonios reales. Conocemos así desde el frente hasta la retaguardia: se describe el proceso de socialización de las industrias, los bombardeos, los alistamientos, la llegada de ayuda internacional, las purgas y asesinatos, la hambruna, los hospitales...

Le preguntamos hasta qué punto se basa en la historia de su familia: "Todo lo que se narra es cierto, todas las anécdotas parten de la narración oral de los protagonistas o de sus familiares directos. Me he tomado licencias en las relaciones entre algunos personajes pues, sin tener la seguridad de que estas existieran o no, sirven para que el hilo conductor de la narración no se pierda".

Viñetas de 'Aquella guerra que sufrimos'

En cuanto a los dos principales protagonistas, Jordi confiesa que: "Miguel era mi tío abuelo, estuvo en el frente dos años y medio sin pisar su casa en ese tiempo, Rafael es mi abuelo, fue padre al inicio de la contienda, lo que le evitó ir al frente, y formó parte de un taller metalúrgico socializado".

El dibujante nos explica cómo ha reconstruido las historias de sus abuelos: "A partir de múltiples anécdotas he ido componiendo un puzzle donde se narran las distintas historias de forma lineal. Es decir, salvo un prólogo y un epílogo, el resto de la obra se divide en capítulos de 1936 a 1939. Ha sido caótico más que complicado. El guión de la historia no cesaba de crecer, incluso cuando estaba en la fase de color, ayudado por mi hijo Alejandro, aparecían momentos o cuestiones que sentía la necesidad de incluir. A mi pesar, no he trabajado de manera demasiado ortodoxa".

Le preguntamos hasta qué punto es necesario preservar estas historias personales: "Creo que es necesario. Son las pequeñas historias que componen la gran historia. No deben olvidarse y, sobre todo, deben servir para evitar que nosotros, la gente como decía John Ford, suframos por idénticos motivos".