L'augment de la inflació que ens afecta a tots, posa en especials dificultats els transportistes que afegeixen a la pujada del preu del carburant la carestia del conjunt de costos de producció. El que ells denominin rodar a pèrdues els posa en una situació insostenible. Ara volen evitar que el malestar no desemboqui en una vaga en temporada turística, que seria contraproduent per tota l'economia de l'illa, si falten les mercaderies que arribin des de la Península, com ja va passar mesos enrere. El president de la patronal ASTAM; Jeroni Valcaneras, adverteix, però que molts necessiten aguantar els mesos d'estiu per fer calaix, però tem el que pugui passar quan arribi l'octubre. Per això demanen la rebaixa dels imposts als carburants i l'augment fins a 40 cèntims de la subvenció del Govern per als professionals del transport.

Preocupació en el transport discrecional L'augment del preu del carburant i dels costos de producció en general també preocupa els transportistes del discrecional. La patronal diu que tot i que hi ha molta d'activitat, els rendiments seran magres. Això no obstant, les Illes Balears han estat la primera i de moment única comunitat que ha actualitzat els contractes amb els preus nous que ja inclouen la licitada del preu del gasoil, com ha reconegut el president de la patronal Rafel Roig. Ara es negociaran, de cara al curs vinent, els contractes del transport escolar per incloure-hi la pujada.