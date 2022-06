"Sobre las seis de la madrugada me llamó mi madre y llorando me lo dijo: ‘Hemos invadido Ucrania’. Pasamos casi una hora llorando las dos y a partir de ahí tuvimos que ir procesando qué debíamos hacer. Cuando colgó, ella se puso a empaquetar todas mis cosas y las de mi hermana y se vinieron a vivir conmigo". Así cuenta Anna cómo su juventud y sus expectativas de vida cambiaron literalmente de la noche a la mañana.

“Yo nunca me había planteado irme a vivir fuera de Rusia. En los últimos diez años Moscú y, sobre todo, San Petersburgo se habían convertido en lugares punteros en IT. San Petersburgo era una ciudad vibrante. Ni siquiera me había planteado nunca tener una cuenta bancaria en Europa. Ahora la tengo, y menos mal, porque al poco de llegar encontré un trabajo a tiempo parcial aquí”, explica.

Como consecuencia de la invasión de Ucrania la empresa donde trabajaba cerró la sede de San Petersburgo, la más importante que tenía. Aunque quisiera volver, Anna debería buscar un trabajo nuevo.

“Ser ruso es algo muy complejo” Sidorenko, el apellido de Anna, denota orígenes paternos ucranianos. “Efectivamente, mi padre nació en Ucrania, en Melitopol, y mis abuelos maternos eran del Donetsk". Es decir, de las regiones del este que se rebelaron contra el gobierno ucraniano en 2014, donde desde entonces ha habido una guerra civil latente, que en parte funcionaba como un protectorado ruso y cuya “independencia” el presidente Vladímir Putin reconoció. Fue el preludio a la invasión de Ucrania. “¡Pero es que así es Rusia!", remata. "Un tercio de los rusos tenemos raíces ucranianas”, nos explica desde la ciudad finlandesa de Lappeenranta, donde vive y estudia desde hace un año. Anna Sidorenka, la orgullosa peterburguesa, me recuerda que en Rusia, y en la lengua rusa, diferencian entre ser “ruski” y “rosiyane”. “Rosiyane se refiere al país, a los ciudadanos rusos, y ruski, a los de “etnia” rusa. Por eso yo he preferido siempre identificarme como de San Petersburgo más que como rusa. Ser ruso es algo muy complejo”. Y suelta el titular: “Amo mi ciudad, pero odio Rusia”. Hace una pequeña pausa y prosigue: “La odio por la invasión de Ucrania, por esta guerra, pero también porque me impide volver a mi ciudad, ya no me puedo imaginar viviendo ahí. Sé que no debería odiar mi país, pero es que tampoco se puede decir que lo conozca. Yo solo he estado en la parte europea (al oeste de los Urales) y Rusia es muy grande". Finlandia y los lazos rusos: de vecinos y socios, a enemigos ANNA BOSCH (Enviada especial a Finlandia)

No toda Rusia es Putin Hay muchos jóvenes, como Anna Sidorenko, que no quieren volver a su país o que lo han abandonado tras la invasión de Ucrania. Sobre todo, hombres preparados de Moscú y San Petersburgo, por miedo a que los recluten para la guerra, o a represalias por haberse manifestado en la calle o en redes sociales contra Putin. O porque no ven futuro profesional en Rusia. La Universidad de Lappeenranta, como toda Finlandia, ha mantenido una colaboración muy estrecha con universidades y empresas rusas. Hasta el 24 de febrero. En el claustro de profesores hubo consenso: “Una universidad debía debe oponerse a la guerra y cortamos toda vinculación, antes incluso de que la UE acordara las sanciones contra Rusia”, me cuenta el rector de la universidad. Un centro reputado en investigación medioambiental y tecnologías limpias. En la LUT hay más estudiantes rusos, pero Anna Sidorenko es la única que ha accedido a hablar con nosotros y grabar una entrevista a cara descubierta. “Es lógico que los demás no quieran -me explica- yo tampoco habría accedido, si mi padre viviera. Era funcionario y mis críticas podrían haberle perjudicado. Y eso es lo que pasa con los otros rusos, temen las represalias contras sus familias”.

La manicura de Anna Me llama la atención desde que nos hemos encontrado, Anna lleva las uñas pintadas de negro excepto las de los pulgares, una uña pitada en azul y la otra, en amarillo. Los colores de la bandera de Ucrania. “Sí, es por eso, y el resto, de negro porque la guerra es una tragedia". En un país, Rusia, donde la represión llega a detener a personas que se manifiestan con un folio en blanco, “esta es la única opción que nos queda para protestar contra esta guerra. Mi madre lleva una uña de cada color: azul, amarillo, azul, amarillo…Hay también quien se pinta ‘no a la guerra’. Otra opción es vestirte combinando los colores de la bandera de Ucrania. Por lo menos, en San Petersburgo".