En una esquina del distrito madrileño de Tetuán se ubica la clínica Dator, la primera acreditada en España para la interrupción voluntaria del embarazo. Su entrada, flanqueada por dos hileras de setos en la planta baja de un edificio, fácilmente pasaría desapercibida por cualquier viandante que rondara la zona porque en la fachada, oscura y discreta, únicamente figura un letrero con el nombre y el logo del centro sanitario. No hay alusiones a la especialidad ni carteles, más allá del que recuerda el uso obligatorio de mascarilla y el que indica que hay cámaras de videovigilancia. Puro contraste con el local que se encuentra justo en la esquina de enfrente y que acapara, intencionadamente, todas las miradas; un espacio que ha sido bautizado como 'refugio provida'.

El frontispicio de esta segunda nave, que está pintado de un llamativo rosa fucsia, lanza, ya desde lejos, algunos mensajes dirigidos a las embarazadas que puedan llegar hasta Dator. El que más se repite a lo largo y ancho de la fachada es este: "El aborto no es la única opción", aunque quizá el más punzante sea este otro que acompaña a la fotografía gigante de un bebé: ¿Te vas a perder mi sonrisa?

Se puede deducir sin esfuerzo cuál es la principal meta del "refugio": contener a las mujeres que lleguen al barrio con idea de parar su embarazo. Pero lo cierto es que el local funciona también como punto de encuentro y centro de operaciones para los grupos que se movilizan por las calles y frente a las clínicas abortivas. Esto último lo hacen de manera organizada y sin trabas, pese a la entrada en vigor, hace dos meses, de la ley que castiga el acoso a mujeres a las puertas de estos centros sanitarios.

José Antonio Bosch, abogado y asesor jurídico de ACAI, por el contrario, sostiene que sí hay acoso y pide mayor implicación institucional y policial para evitarlo. “ Imagínate que yo me voy con 15 amigos los domingos a misa de doce a la catedral y me pongo en la puerta diciendo ‘No entréis, que está lleno de pederastas, no metáis a vuestros hijos ahí’. Tú, ¿cuántos domingos crees que voy a durar yo ahí? Muy poquitos, ¿verdad? O imagínate que yo me voy a un centro de transfusión de sangre con 15 amigos y digo ‘no entréis, que están contaminados, que eso es un pecado, no donéis sangre’. Los hechos son los mismos, estar en la puerta interpelando a gente tratando de que no hagan lo que la ley no prohíbe. ¿Qué es lo que cambia? La sensibilidad con la que se percibe", recalca.

Desde la plataforma Derecho a Vivir, una de las que lleva a cabo más acciones contra el aborto, confirman que la ley está siendo ineficaz, tal y como estaba planteada, y se alegran de que así sea: “Esta nueva ley que se promulgó llena de retórica no está dando los frutos que el 'lobby' abortista y su patronal desearían porque realmente no hay manera de que se aplique sobre un rescatador o sobre un grupo orante, porque ninguno de ellos acosa ni hostiga ni maltrata ni coacciona ”, recalca María Sánchez, jurista y portavoz de esa asociación ‘provida’.

Tal y como está planteada la ley, Bosch ve poco probable alejar a los ‘provida’ de las inmediaciones de las clínicas y cree que, además, se trata de un tipo penal que "difícilmente" va a ser castigable: "Es un delito contra la libertad de la mujer que está dentro del capítulo de las coacciones. En el juicio necesariamente tú tienes que acreditar que esa mujer se ha visto compelida o que se ha vulnerado su libertad, y esa mujer lo último que quiere es ir a un juzgado". Frente a esto, lo que proponen desde ACAI es que se establezca un perímetro de seguridad. "Por ejemplo, que a 50 metros de la clínica tú no puedas ni repartir publicidad ni dar información ni nada. Sería un elemento objetivo que sirve para que intervenga la fuerza pública, porque realmente nuestro interés no es que castiguen a nadie, nuestro interés es que no se produzcan esas vulneraciones", indica el asesor jurídico.

El estrés que provoca: "Me han hecho sentir como una asesina"

Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI y directora médica de las clínicas Ginesur (Andalucía), explica en este sentido que el espacio físico es determinante para que haya o no concentraciones. Frente a la clínica en la que ella trabaja, en Sevilla, no se movilizan porque la acera es muy estrecha y no tienen sitio, pero, en cambio, a la Clínica Triana, de la misma ciudad, sí que van porque hay más amplitud. "En la clínica de Córdoba ahora se están poniendo solo dos personas pero son muy insistentes. Se ponen justo en la puerta de la clínica, de manera que las mujeres tienen que atravesarlas a ellas dos necesariamente para pasar. Después les dicen que no aborten, les intentan dar unos 'fetitos' de plástico y un folleto, y les dicen que las van a ayudar a tener el hijo (...) Las mujeres a veces entran bastante nerviosas después de lo que tienen que pasar", explica la doctora.

Una encuesta realizada en 2018 por esta asociación a mujeres que se habían visto afectadas por "acoso antielección" señala que al 73,33% le resultó algo molesto o muy molesto. Entre los testimonios literales que incluye el estudio hay algunos que revelan el estrés que añade a las mujeres la presencia de los antiabortistas en un momento que de por sí puede ser muy duro: “Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal”, expresó una mujer en aquel momento. "Me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro mueren mujeres. He querido llorar y marcharme a casa. Entré en la clínica con un ataque de histeria que no se me pasó hasta que no hablé con el personal de la clínica", compartió otra encuestada.

La portavoz de Derecho a Vivir niega que la actitud de los 'provida' sea brusca o desagradable. Lo que preparan desde las organizaciones, dice, son actividades "informativas" y "de ayuda’. “Tenemos unos folletos con las diferentes alternativas para mujeres embarazadas. Se le intenta facilitar a la mujer como si fueses andando por el centro de Madrid y te invitan a una oferta en un restaurante, un menú del día, pero después tú libremente, eso no es ninguna coacción, puedes entrar a comer a ese restaurante el menú del día o no. Las mujeres libremente cogen el folleto o no. Además, en todo momento, con muchísimo respeto por ambas partes”, sostiene Sánchez, que afirma que desde su plataforma están “fomentando” salir a las calles “ahora más que nunca”.