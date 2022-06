Càritas atèn cada any a més població mallorquina

Càritas Mallorca va atendre l'any passat unes 9.250 persones. Això suposa un 5% més que abans de la pandèmia. La institució ha presentat la memòria annual i queda reflectit com les repercussions socials i econòmiques de la crisi del coronavirus encara s'arrosseguen.

Per altra banda, set de cada deu persones ateses per Càritas eren migrants. Majoritàriament de nacionalitat colombiana, senegalessa i marroquina. Un 38% d'ells estaven en una situació irregular a Espanya. Això és un factor d'exclusió i vulnerabilitat perquè només troben feines precàries a l'economia submergida. A més, molts d'ells tenien greus problemes per fer front al pagament d'un habitatge .

“"Estem davant una nova classe treballadora pobra. Significa que tenen ingressos, però no els hi basta per fer front a totes les despeses"“

L'any passat , el perfil de les persones ateses per la institució va ser el d'una dona de 35 anys i amb fills a càrrec. De fet, del total d'atencions de l'any passat, un 19% varen ser menors d'edat. Tenir infants s'ha convertit també en un factor d'exclusió social per a moltes famílies. Entre els factors claus de l'exclusió social s'afegeix també un altre derivat de la pandèmia : la bretxa digital, que segons Càritas, supòsa una major desprotecció dels més vulnerables davant l'administració i de la garantia dels seus drets.

Moltes famílies no arriben a final de mes

En aquests moments, als professionals de Càritas Mallorca els hi preocupa també l'actual situació econòmica derivada de la guerra a Ucraïna i la inflació als productes bàsics i de l'energia. Cada vegada hi ha més treballadors que no hi arriben a fer front a totes les seves despeses amb els seus sous. La secretària general de Càritas Mallorca adverteix que moltes famílies es queden fora de les ajudes de les administracions públiques perque tenen ingressos, però no arriben a final de mes. Aquest és el perfil que ha atès els primers mesos d'enguany la institució.