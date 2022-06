La Unión Europea ha alcanzado este martes un acuerdo político provisional sobre una normativa de salarios mínimos "adecuados" en los 27, en la que se respeta la diversidad de modelos nacionales y se promueve la negociación colectiva.

La presidencia francesa de turno ha anunciado el acuerdo logrado a través de un tuit, en el que especifica que la futura normativa respeta la "diversidad de los modelos nacionales" de los Veintisiete, "promueve la adecuación de los salarios mínimos en la UE, incluso mediante el desarrollo de la negociación colectiva".

