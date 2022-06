Casas encantadas, terroríficos campamentos de verano, cementerios indios, castillos transilvanos, pantanos… Esos lugares oscuros y siniestros donde transcurren las películas de miedo nos aterrorizan pero también nos resultan irresistibles. El escritor y experto en el tema, Enrique Agudo Ramírez nos invita a que revisitemos los más famosos de la historia del cine (y los cómics y videojuegos) en dos libros: Los lugares del terror y Las mil caras del miedo (Red Book Ediciones). Una visita tan terrorífica como divertida.

“La idea –nos confiesa Enrique Agudo-, me vino porque siempre me han apasionado los sitios terroríficos del cine de terror, los museos de cera, las casas encantadas... Así que pensé que podía ser interesante escribir un libro sobre los lugares terroríficos del género, pero tratándolos desde diferentes ángulos de la cultura pop, como el cine, las series, los libros, los cómics y los videojuegos”.

“Después, cuando me puse a trabajar con la documentación y los títulos, decidí que lo mejor sería centrarme en el atractivo artístico de cada obra, para que no fuese un libro que solo hablase sobre las mejores localizaciones del terror. Y luego también pensé que sería una buena idea actualizar los lugares comunes del género para las nuevas generaciones; en el libro se visitan cementerios o castillos, pero también escape rooms, campamentos, otras dimensiones… Es un libro dirigido a todos los públicos, pero con guiños y recomendaciones para que pueda atraer a los fans más veteranos”.

Este recién publicado Las mil caras del miedo es la continuación de Los lugares del terror, que salió en noviembre pasado. “Aunque se pueden seguir de forma independiente, es recomendable leer los dos –afirma Enrique-, porque el primero trata sobre las ciudades y su periferia, y el segundo comienza en las zonas rurales y acaba en los polos”.

Dos libros que también destacan por su sentido del humor y con los que Enrique ya se ha ganado muchos amigos, aunque algunos le hayan durado poco: “En cuanto al feedback con los lectores… muchos de los que me aseguraron que habían comprado el libro han desaparecido en extrañas circunstancias; unos estaban a punto de coger un tren con parada en Busán, otros iban a repetir el nombre de Candyman cinco veces delante de un espejo. También he recibido algunas postales ensangrentadas del campamento Crystal Lake muy auténticas”.

“Otra anécdota que menciono en el libro es que pocos saben que Gunnar Hansen no llegó a tiempo al casting de La matanza de Texas para interpretar al personaje de “cara de cuero” (Leatherface). Afortunadamente para él, dos semanas después el primer elegido estaba encerrado en un motel totalmente borracho. Después, el director Tobe Hooper no dudó en darle el papel a Hansen en cuanto le vio, y el motivo fue porque el actor apenas cabía por la puerta ”.

La sociedad y el cine avanzan a gran velocidad y los monstruos y lugares clásicos ya casi no nos asustan. Por eso preguntamos a Enrique cuáles serían esos nuevos lugares del terror que nos ha descubierto el género en estos últimos años: “Gracias a Belcebú -y mediante unos cuantos sacrificios humanos- el cine de terror se regenera cada cierto tiempo, y los lugares comunes del miedo se han actualizado gracias a películas como El proyecto de la Bruja de Blair, Destino Final, The Ring o Escape Room. Mis escenarios favoritos de los últimos años serían el tren bala de Tren a Busan, y la casa encantada bajo un lago de La casa de las profundidades ”.

Los lugares reales en los que se inspiran las películas de terror

Otra cosa curiosa es que muchas de estas películas de terror se inspiran en casas reales, como cierta mansión de Amityville. Preguntamos a Enrique si ha visitado alguno de esos escenarios: “Aunque no he estado en ninguna localización de película de terror, sí que me ha gustado ir a sitios abandonados que dan mal rollo. Durante la adolescencia rodé un corto en una piscina pública abandonada que producía mucha impresión; también he tenido familiares que han vivido en casas un poco bastante siniestras, y hace unos años estuve en un castillo encantado en Irlanda donde habitaban varios fantasmas, aunque todos ellos bastante tímidos, al parecer”.

“En todo caso –añade-, los lugares que realmente me espantan son los servicios públicos que hay en las estaciones de trenes o autobuses. En esos sitios no entraría a orinar ni Michael Myers”.

En cuanto a sus proyectos Enrique nos comenta: “Como actualmente no estoy en busca y captura, suelo asomar la patita en Facebook, donde publico todo tipo de estupideces. Tengo varios proyectos en marcha, entre ellos una novela casi terminada y el guion de un cómic. Luego haré como el personaje de Kurt Russell al final de La cosa: me sentaré, beberé un trago de whisky y esperaré, a ver qué pasa”.