Los 1450 tubos del nuevo órgano de Fuente Álamo, listos para resonar

Cuando imaginamos un órgano de una iglesia, lo ubicamos en una catedral y su música nos retrotrae a tiempos pasados. Esa imagen es la que quiere romper la parroquia de San Agustín, en Fuente Álamo, donde acaban de estrenar un órgano nuevo. La intención es que acabe siendo un atractivo cultural para el pueblo, donde programar ciclos de conciertos internacionales con música de todo tipo, incluso versionando partituras contemporáneas.

Más de dos años de espera

El contrato para construir el órgano se firmó en noviembre de 2019. Llegó la pandemia y la entrega se fue demorando, aunque no había prisa. Hasta que no se acabasen las restricciones los feligreses no podían disfrutarlo en directo. Lo han construido en Cuenca, en el taller de Frédéric Desmontes. Es un órgano de estilo alemán, barroco, con dos teclados y pedal, tiene 1.450 tubos por los que pasa el aire creando música. El anterior, decimonónico, fue destruido en la Guerra Civil. “Estrenar un órgano así es el sueño de un organista.

“Se pueden hacer conciertos de adaptaciones de música contemporánea“

Estoy como si me hubiesen comprado un juguete nuevo” nos comenta José María García, organista titular de la parroquia de San Agustín. Está muy emocionado y tiene muchas ideas de conciertos “Evidentemente se escuchará a Bach, porque es el más famoso, pero también hay otros compositores anteriores y posteriores. De hecho, hay composiciones del siglo XX e incluso se pueden hacer conciertos de adaptaciones de música contemporánea” y nos recuerda que “el órgano es un instrumento y como cualquier instrumento se puede tocar cualquier tipo de música”.