Pamplona ha llegado este lunes al último peldaño de su particular "escalera" de la cuenta atrás para los Sanfermines. Y lo ha hecho con varios guiños que preparan a los ciudadanos para vivirlos, como el pañuelo rojo con el que esta madrugada han aparecido varios monumentos de la ciudad.

Muchos fieles se han acercado a la capilla que alberga la figura del santo para celebrar esta escalera. La cuenta atrás arranca el 1 de enero y continúa el 2 de febrero, 3 de marzo... Así sucesivamente hasta llegar este 6 de junio al preparatorio. El 7 de julio, que es el último escalón, se festejará con actos multitudinarios, tras su cancelación durante dos años por la pandemia del coronavirus.

Este año sí se viven los Sanfermines

El Ayuntamiento ha querido recordar la emoción, sentimientos y esencia de los Sanfermines a través de un video que celebra que "este año sí, ¡lo viviremos!". Este lema fue una promesa que hicieron los pamploneses hace más de dos años, cuando se anunció la suspensión de los festejos del 2020 por la pandemia del coronavirus.

En el vídeo, de un minuto de duración, el Ayuntamiento afirma que "este año toca recordarnos quiénes somos, qué nos gusta y cuándo nos une". Se puede visualizar a través de los perfiles de las cuentas oficiales de las fiestas de San Fermín en las redes sociales y en la web municipal de Pamplona.

El vídeo recuerda a las personas que no van a vivir este año las fiestas y hace una mención especial a los que van a vivirla por primera vez: “Este año toca vivirlos por tres y por todos. Por el recuerdo de quienes ya no están... por la ilusión de los que aún no han estado”.

El mensaje que se ha querido dejar claro a lo largo del vídeo es que hay vivir el ahora, porque “este año toca emocionarnos, exprimirnos, disfrutarnos, abrazarnos. Como si hoy. Como si nunca. Hacer que cada uno de nuestros sentidos explote al ritmo de nuestros corazones”. Y lo acompaña con imágenes que trasladan la esencia de la fiesta.