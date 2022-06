En septiembre de 2021 la Feria del Libro de Madrid retornó tras un parón de dos años. Una fecha descolocada en el tiempo por ese mundo raro que legó la pandemia, pero una cita sagrada para Almudena Grandes.

La escritora aguardaba con la emoción intacta el reencuentro sin filtro con sus lectores, a los que no fallaba desde hace más de tres décadas cuando estalló el éxito de Las edades de Lulú y despegó su carrera.

Pero no pudo ser y la medida de su pasión la aporta el artículo que escribió en El País cuando ya se encontraba muy enferma. Grandes se disculpaba con humildad por no poder atender al público a pie de caseta en su adorado Retiro. Apenas un mes y medio después, la escritora fallecía en Madrid.

“Ella ya estaba muy frágil pero tardó mucho en cancelar las firmas porque siempre nos decía que seguro que se iba a encontrar bien y que al final podría ir. Le costó renunciar a eso y decirlo públicamente. Eso también da idea de su vínculo extraordinario”, recuerda a RTVE.es, Juan Cerezo, director editorial de Tusquets y editor de Almudena Grandes en los últimos 20 años.

La escritora atendiendo a los lectores en 2005 TVE

Cerezo rememora cómo la autora llevaba con una sonrisa las largas colas de unas jornadas maratonianas que hubieran tumbado a cualquiera y ese “cansancio gustoso” del que desempeña algo que le enamora. Y llueven las anécdotas sobre su energía inagotable y la devoción detallista.

“Recuerdo ferias en las que estaba hasta pasadas las nueve firmando. Y, casi casi cerrando las persianas de la caseta, ella seguía ahí hasta el último lector que no quería que se le escapase. Desde el primer momento desactivaba cualquier tipo de solemnidad y distancia sobre todo para las personas que se acercaban por primera vez con timidez. Sus dedicatorias estaban llenas de cariño y el encuentro era de casi una intimidad que yo no he visto en otros escritores”, señala muy emocionado.

Cercanía y generosidad La semblanza de su generosidad la redondea Aldo García, de la librería Antonio Machado. Este librero y amigo personal de la novelista cuenta cómo Grandes también mantenía sus costumbres fijas. Echar una mano a un buen puñado de librerías de barrio estampando su firma en sus casetas era una de ellas. “En la feria disfrutaba muchísimo porque a ella le encantaba hablar con todo el mundo y además se acordaba de gente que venía de año a año a firmar el libro. Decía: ‘¿Qué tal está tu madre? ¿Qué tal está tu padre? ¿Ya se ha sacado la carrera tu hijo?’ Era increíble la memoria que tenía, además nos confesaba que a veces había encontrado historias que luego utilizaba para las novelas”, detalla el librero en mitad del bullicio de una feria que no se detiene, ya enclavada en su espacio natural en el calendario. Imagen de los libros de Almudena Grandes en la caseta de Tusquets RTVE.es Unos pasos más allá, en el espacio de Tusquets, su editorial de siempre, sus libros vuelan en un cruce de generaciones hecho carne en El Retiro. “Hubo un momento en que los jóvenes le pedían libros. Y le contaban que eran para ellos, que la conocían gracias a sus padres pero que se habían enamorado de su literatura”, explica el editor, y añade un detalle iluminador sobre la fidelidad entre los lectores. “En Navidades, poco después de su muerte, se agotó su obra completa. Tuvimos que reimprimir a toda prisa porque había gente que quería volver a leer, regalar o descubrir El corazón helado, Los aires difíciles o Atlas de geografía humana”. Desde la editorial aportan cifras mareantes: se han realizado hasta 35 reimpresiones de las ediciones originales y 40 de las de bolsillo. El corazón helado y Los episodios de una guerra interminable (de los que se ha elaborado un estuche especial) han batido récords de reedición desde su muerte.