'Sculpting reality': la fotografía como documento y estética

La fotografía documental del pasado y del presente llega a PHotoESPAÑA 2022 en Sculpting reality, una exposición en la que a través de más de 30 autores contemporáneos, nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Walker Evans, Robert Frank, Ian Wallace, Tod Papageorge o Garry Winogrand, entre otros, se pretende analizar la capacidad narrativa de lo documental.

La muestra forma parte del programa de los comisarios invitados del festival, Sandra Guimarães y Vicente Todolí, y se divide en dos sedes, la Casa de América y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde podrá visitarse hasta el 4 de septiembre. A partir de una amplia selección de series fotográficas pertenecientes a la Colección Per Amor a l’Art, de la Fundació Per Amor a l’Art – Bombas Gens de Valencia, la exposición se adentra en la fotografía documental, entendida como documento y estética.

De la serie 'Dr. Blankman¿s New York', 1966-67, New York. Tod Papageorge

Un recorrido mediante diferentes épocas y contextos

"El arte nunca es un documento, pero puede adoptar su estilo”, señalaba el fotógrafo estadounidense Walker Evans sobre este tipo de fotografía, del que acuñó el término de "estilo documental". El concepto al principio se relacionaba con el reportaje o el fotoperiodismo, pero evolucionó hasta llegar a integrarse dentro de la fotografía artística.

Bajo el título Sculpting Reality, la muestra hace referencia a Sculpting in Time: Reflections on the Cinema (1985), una publicación de Andréi Tarkovski que habla sobre el cineasta como alguien que “esculpe en el tiempo”.

La exhibición supone una exploración en la historia de la fotografía documental desde sus inicios, a principios del siglo XX, concretamente en los años 30, donde destacan algunos pioneros estadounidenses como Walker Evans, Robert Frank, Helen Levitt o Louis Faurer.

'New York', 1940. Helen Levitt

Los orígenes de este estilo quedan reflejados en la serie Double Elephant Portfolio – Selected Photographs en la Casa de América, en la que se encuentran las fotografías que seleccionaron Lee Friedlander y Burt Wolf de cuatro autores que habían publicado en Double Elephant Press. Walker Evans, Manuel Álvaro Bravo, Garry Winogrand y el propio Friedlander son los fotógrafos de esta colección que ayudan a comprender mejor sus inicios.

A pesar de ser un género originado para presentar la realidad sin artificios, con el conjunto de obras expuestas se pretende reflexionar sobre la relación de lo documental con la veracidad y la interpretación. Asimismo, se busca poner en valor el poder de la fotografía como documento para captar realidades sociales, políticas y culturales.

A través de diferentes miradas y contextos geográficos, se redescubren imágenes de varios lugares de España realizadas por importantes autores, entre las que se encuentran obras capturadas en Madrid por Henri Cartier Bresson, en Valencia por Robert Frank o la Semana Santa en Málaga por Joel Meyerowitz.

'Rodeo Drive', 1984. Colección Per Amor a l'Art Anthony Hernandez

A partir de la década de los 60 empiezan a mostrarse fotografías en color, ya que es en esta época cuando se aplica la implementación cromática, en la que pueden verse los trabajos de Anthony Hernandez, Tod Papageorge, Mike Mandel o Harry Callahan. Una de ellas es la colección Rodeo Drive (1984), de Anthony Hernandez, que está disponible en Casa América. En un total de 41 fotografías, el autor retrata a los transeúntes que pasean por la parte comercial de Beverly Hills, en las que revela la complejidad de los espacios urbanos, la disparidad económica y la división racial.

La exposición finaliza en la actualidad, con imágenes de artistas contemporáneos que han adoptado este estilo desde lo conceptual, como Ian Wallace, Bleda y Rosa o Paul Graham.