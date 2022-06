Los agricultores investigan sobre el terreno el efecto del cambio climático

El cambio climático reduce cada año un 6% la producción agrícola y agrava la crisis del campo. En Aragón, los agricultores investigan para mitigar los fenómenos meteorológicos sobre los cultivos con proyectos como el uso de fungicidas y, también, cambian los momentos de cosecha.

Fran Santolaria, agricultor y responsable de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA), junto a más agricultores, lleva cuatro años investigando nuevas técnicas agrícolas sobre la tierra. Los efectos del cambio climático han provocado que los métodos tradicionales dejen de funcionar.

Uno de los experimentos que realiza consiste en plantar el mismo tipo de trigo y de cebada en franjas separadas. Unas las sembraron antes del período habitual y otras, después. Así, al final de la cosecha, comprobarán qué franja ha producido más. Otra investigación se centra en echar diferentes cantidades de fungicidas.

Santolaria reconoce que “hay que repetir las pruebas en años porque todos los años en la agricultura no son iguales”. Resume que hay que contrastar varios años para llegar a la realidad. Recalca que “es importante que la gente investigue y que la haga cosas porque, al fin y al cabo, estamos ante un cambio climático que tenemos que solucionar nosotros porque, sino, no lo va a solucionar nadie”.

Las sequías prolongadas, las precipitaciones abundantes y de corta duración o las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y, aseguran, que pasan factura al campo español. Miguel Ángel Saz, profesor de Geografía en la Universidad de Zaragoza, asegura que ya “estamos viendo cómo se están desviando los valores de las precipitaciones hacia momentos en los que no son los habituales y eso perjudica al desarrollo de las cosechas”.

Ya tenemos un “grado y pico más que a finales del siglo XIX. Ya estamos en esa fase de calentamiento y los efectos ya se están viendo sobre determinadas producciones”, lamenta Saz. España es el segundo país de la Unión Europea con más hectáreas destinadas a la agricultura, por detrás de Francia.

Desde el campo piden que no se les olvide, que se investigue para que España siga siendo un referente. Si no, aseguran, que muchos agricultores no podrán seguir trabajando porque sus tierras cada día sufren más plagas, dan menos cosecha, tienen menos ingresos y eso lo traducen en pobreza.