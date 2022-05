Un incendio en el ala de neonatología de un hospital situado en la ciudad senegalesa de Tivaouane ha provocado este jueves la muerte de 11 recién nacidos, según ha confirmado el presidente del país, Macky Sall.

"Acabo de enterarme con dolor y consternación del fallecimiento de 11 recién nacidos en el incendio registrado en el Hospital Mame Abdou Aziz Sy Badakh", ha escrito Sall en la red social Twitter, donde ha trasladado también su "profunda compasión" a las familias de las víctimas.

“Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.“