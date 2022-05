Entregan en Pamplona una cartera con 650 euros en su interior

Perder la cartera o las llaves de casa es una faena que a veces ocurre. Hay quien al tiempo, si tiene suerte, llega a recuperarlas. Solo en lo que va de año, la Policía Municipal de Pamplona ha reportado la entrega de más de 2.000 objetos personales extraviados. En menos de un mes se han entregado 21 carteras con importantes sumas de dinero, 14 teléfonos móviles de alta gama, además de varios relojes y llaves. Lo último en aparecer, una cartera con 650 euros en su interior entregada por un ciudadano anónimo a la Policía. Pero no se trata de un caso aislado. La pasada semana otra billetera con más de 400 euros, documentación y tarjetas fue entregada en dependencias policiales.

El portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Jesús Bariáin, se muestra sorprendido a la par que agradecido a la ciudadanía por sus buenos gestos. Bariáin señala que, después de dos años de pandemia, la vida se ha retomado en las calles ya "con absoluta normalidad" y eso ha propiciado el extravío de un mayor número de objetos. A lo largo de los años y con especial incidencia de casos en Sanfermines, se han llegado a encontrar elementos de lo más inesperados como una silla de ruedas o una pierna ortopédica. El portavoz ha señalado también una curiosidad: "Si entregan un artículo a la Policía, pasan dos años y nadie lo reclama, la persona que lo encontró tiene, por ley, derecho a quedárselo, si así lo desea", declara el portavoz.

“Este fin de semana han sido entregados 7 objetos encontrados (carteras, teléfonos móviles, etc.) Destacar una cartera en cuyo interior había más de 400 euros Todo lo entregado se encuentran en la oficina de objetos perdidos en C/ Monasterio de Irache nº 2 Gracias a la ciudadanía! pic.twitter.com/7vK5VQpShA “

Pamplona, una ciudad "con buen corazón"

Hemos preguntado en la calle si, en caso de encontrarse con uno de estos objetos, lo devolverían o no. En general, nos hemos encontrado con personas que nos han contado que sí, que lo devolverían. "Si yo perdiera la cartera, me gustaría que fuesen solidarios y me la devolvieran", dice una mujer. Otro hombre nos confesaba que en varias ocasiones había encontrado objetos de valor en la calle y siempre los había devuelto a la Policía "religiosamente". En la mayoría de elementos extraviados en los últimos meses, los pamploneses y pamplonesas han tenido suerte: buena parte han sido devueltos.