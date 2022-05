Los ucranianos reconstruyen sus barrios en las zonas liberadas: "Las necesidades son enormes"

La guerra, además de miles de muertos y heridos, deja ya una Ucrania muy destruida en el aspecto material tras 67 días de invasión. Infraestructuras, industrias y, sobre todo, muchas viviendas han quedado arrasadas por los bombardeos. Las autoridades del país han hecho un primer cálculo y han cifrado el coste de las pérdidas en 90.000 millones de euros.

Mientras continúan los combates, en las zonas ya liberadas como el norte de la región de Kiev, los propios ucranianos han empezado a reparar en la medida de lo posible calles y tendido eléctrico. Algunos vecinos, como Serguei, han desescombrado con ayuda de unos amigos lo que quedaba de su casa, que quedó destruida por los ataques.

Los voluntarios reconstruyen calles y casas

La mayoría de los habitantes reconocen que no han recibido ayuda oficial pero existe una legión de voluntarios que se afana en la reconstrucción. Es el caso de Katia que asegura que las necesidades son enormes y no solo materiales aunque el Gobierno se ha comprometido a no dejar a nadie atrás, a pesar de que la prioridad es la guerra, explica la joven.

A los problemas logísticos para reconstruir tanto destrozo se suma también el financiero. ¿Quién va a pagar la factura teniendo en cuenta el hundimiento de la economía ucraniana? Al margen de la solidaridad internacional, algunos piden que se destine para ello los activos rusos congelados por Occidente: unos 300.000 millones dólares.

Europa y Estados Unidos aseguran que ayudarán con planes y fondos solidarios, pero mientras llegan o no, los ucranianos han comenzado a reconstruir sus casas, sus ciudades, y sus vidas, como pueden.

Bezimenne, Mariúpol 01.05.2022 Los civiles, evacuados de los alrededores de Azovstal, caminan hacia un centro de alojamiento temporal en el pueblo de Bezimenne en la región de Donetsk.

Las fuerzas rusas en Jerson están intentando mejorar sus posiciones y reagruparse para lanzar una nueva ofensiva para capturar la totalidad de la región, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Desde que se apoderó de la ciudad a principios de marzo, Rusia ha tratado de legitimar su control de la zona mediante la instalación de una administración prorrusa, donde a partir de este domingo comenzará a usarse el rublo.

Al menos un centenar de personas han sido evacuadas este domingo del complejo siderúrgico de Azovstal, en Mariúpol, según ha explicado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. La evacuación se habría hecho en una operación conjunta con la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y los primeros civiles llegarán a Zaporinyia el lunes.