Varios mensajes en redes sociales aseguran que se paralizan las procesiones de Semana Santa en Tarragona por amenazas de sabotaje de grupos magrebíes. Es un bulo. Estos contenidos han circulado tras la detención de dos personas por enfrentarse a la Policía durante uno de estos actos litúrgicos en el El Vendrell.

“Paralizan las procesiones de Semana Santa en Tarragona por amenazas de grupos magrebíes a sabotearlas”, titula un medio digital. “Los moros paralizan las procesiones en España”, clama otro de los mensajes. “En vez de pedir más protección para que la gente disfrute de las procesiones las paralizan” se queja una usuaria.

VerificaRTVE ha contactado con los Mossos d´Esquadra de Tarragona. Un portavoz del cuerpo niega que esté prevista la paralización de las procesiones y asegura que ellos “no tienen constancia de amenazas”. Esta fuente relaciona las afirmaciones falsas con lo sucedido en El Vendrell.

Un incidente aislado en El Vendrell

La detención de dos personas de origen magrebí durante la procesión del domingo en El Vendrell ha desatado estas afirmaciones falsas, según comenta a VerificaRTVE un portavoz de los Mossos d´Esquadra. Hemos preguntado a la Policía Municipal y al Ayuntamiento de esta localidad de la provincia de Tarragona por el episodio.

Desde el consistorio nos explican que alrededor de las 19:30 unos agentes tuvieron que pedir a cinco jóvenes que abandonaran la plaza Nova, por donde estaba transcurriendo la Procesión del Domingo de Ramos. Según la Policía, estaban “molestando por la calle y provocando alteración en la vía pública”. Dos de ellos “empezaron a dar empujones a los agentes y a alterarse mucho”, por ello se procedió a la detención de ambos, “por atentado a agentes de la autoridad”, concluyen.

Ildefonso Muñoz es el Hermano Mayor de la Hermandad de las Penas de El Vendrell que organizó la Procesión del Domingo de Ramos. Muñoz nos asegura que “los jóvenes se enfrentaron a la Policía” y que “no fue un acto anticlerical”. Explica que “la procesión no se canceló, se detuvo dos minutos”. Concluye que en su cofradía “no han recibido amenazas de ningún tipo”. VerificaRTVE ha tenido acceso a un comunicado emitido por la Hermandad de las Penas en el que se manifiesta que "los hechos no tuvieron relación con la procesión" y que ésta "no se vio afectada".

Comunicado de la Hermandad de Las Penas de El Vendrell VerificaRTVE

En la misma línea nos contesta Norbert Miracle, el Párroco de El Vendrell. “Fue un pequeño incidente, son cosas de chavales que se enfrentaron con la policía”, explica el Padre, quien también confirma que las procesiones previstas para el Viernes Santo se van a celebrar, si el tiempo lo permite” y que “no ha recibido amenazas de ningún tipo”.

Por tanto, no es cierto que se hayan paralizado las procesiones de Semana Santa en Tarragona por amenazas de grupos magrebíes. Es un bulo que se ha desencadenado a raíz de un incidente aislado durante la procesión del Domingo de Ramos en El Vendrell. Tanto en esta localidad como en la ciudad de Tarragona las celebraciones de Semana Santa se desarrollarán según lo previsto porque, de momento, no se han recibido amenazas de sabotaje.