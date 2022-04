Considerada una de las escritoras más importantes de la historia, George Sand (1804-1876) también fue una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres. Sin embargo, como tantas otras féminas ilustres, en la actualidad corre el peligro de ser olvidada. Al menos eso es lo que piensan la escritora y guionista Sevérine Vidal (La inmersión, La casa de la playa) y la dibujante Kim Consigny (1991), que han querido reivindicar su figura con la novela gráfica George Sand. Hija del siglo (Garbuix Books).

“¡Está practicamente olvidada! –asegura Séverine-. Sus libros ya no se estudian en las escuelas y la imagen que tenemos de ella es la de una abuela que escribía cuentos y libros para sus nietas. ¡Ella es mucho más que eso! Redescubrí a George Sand y su inspiradora vida hace unos cuantos años. Fue una mujer adelantada a su época, que luchó por sus derechos, por su independencia y por los derechos de las mujeres en el siglo XIX. En esa época las mujeres tenían los mismos derechos que los niños, los delincuentes y los deficientes mentales”

La dibujante Kim Consigny también destaca su importancia: “Creo que en muchos aspectos fue una pionera. Decidió vivir una vida muy libre, algo muy raro para esa época, y muy pronto se hizo famosa. Escoger separarse de su marido (¡y quedarse con la casa!) era muy difícil, ya que entonces no existía el divorcio. Pero luchó para mantener su libertad”.

“Además –continúa la ilustradora- George Sand quería que a las niñas recibieran la misma educación que los niños, creía que los campesinos eran tan capaces como los ricos y tenía ideas socialistas. Como autora, luchó por los derechos de las mujeres desde el principio, no con manifiestos, sino con las historias que escribía. Escribió novelas sobre mujeres fuertes, desde el punto de vista de una mujer, lo que era muy raro. Colaboró activamente en periódicos, etc. Fue una figura muy reconocida y escuchada”.

La mujer que vestía como un hombre y luchó por sus derechos

George Sand, cuyo verdadero nombre era Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant (París, 1 de julio de 1804-Nohant, 8 de junio de 1876) también se hizo muy famosa en su época por vestir como un hombre, fumar en público y mantener relaciones sexuales con total libertad.

“¡Sobre todo era libre! –asegura Séverine-. No le importaba lo que la gente pensase de ella ni de sus elecciones. También era divertida. Y resiliente. Lo mejor que podemos decir sobre ella es que eligió la vida. Eligió la felicidad”.

Y también eligió luchar por las causas en las que creía. Cuando comenzó la revolución de 1848, George Sand defendió de la República, lo que a punto estuvo de llevarla a la cárcel. “En realidad no soy historiadora, pero puedo afirmar que ella decidió tomar partido a través de lo que mejor hacía: escribir –nos cuenta Kim-. Escribió mucho en la prensa durante ese periodo, de una forma más o menos política. Al final un periódico feminista dijo que tenía que ser candidata a la asamblea nacional, pero ella creía que las mujeres entonces no podían participar de forma plena en la vida política”.

“Pensaba –añade Kim- que, como las mujeres entonces no recibían una buena educación, darles poder político (derecho a votar) sería dar más poder a sus maridos, hermanos o guardianes (ya que a las mujeres no se las consideraba capaces como adultos). No sé si podría haber acabado en la cárcel, pero tomo riesgos serios. Al final volvió a Nohant para estar lejos de París (¡y segura!), esperando a que todo se calmase”.