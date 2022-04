Refugiados: más de un mes de emergencia por el conflicto

Hace poco más de un mes comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero. La fecha la recordarán con dolor los miles de refugiados ucranianos que, desde entonces, se han visto obligados a salir de su país, huyendo de las bombas y del miedo.

Muchos han llegado a España, y buena parte de ellos a la Comunidad Valenciana, gracias al trabajo de la Fundación ‘Juntos Por la Vida’, la primera ONG española que se trasladó a la frontera de Polonia con Ucrania.

Allí colaboran en la evacuación de refugiados, les atienden cuando llegan y organizan su traslado en autobús, además de coordinar la ayuda humanitaria. Tres voluntarios de la ONG valenciana alcanzaron la frontera el 2 de marzo, y en la actualidad el equipo está compuesto por ocho personas, cuatro españoles y cuatro ucranianos. En Ucrania hay otros veinte voluntarios del país trabajando en los procesos de evacuación. Y otro equipo de voluntarios en Valencia organiza la recepción y el acogimiento de los que llegan para ofrecerles una vida en paz.

Los voluntarios esperan que las personas que están en las zonas más conflictivas, aquellas sitiadas y con poca comunicación, consigan ser evacuadas. Desde hace semanas no tienen noticias de la zona de Chernóbil y eso genera preocupación: allí residen muchas familias que conocen de hace años.

Pero Arnal pide que los traslados se hagan de forma organizada. “Somos el país que más se está volcando en ayudar a refugiados, pero si no lo hacemos de manera ordenada podemos encontrarnos con muchas expectativas frustradas “.

Llegada masiva de autobuses a la frontera

La ONG valenciana hace una llamada de atención sobre la llegada masiva y descontrolada de autobuses a la frontera, por parte de personas o empresas españolas que fletan vehículos sin ningún tipo de previsión ni coordinación con las organizaciones que trabajan allí.

“No se puede obligar (a los refugiados) a tomar una decisión precipitada“

En muchos casos piden ayuda para “llenar“ los autobuses y que no se vuelvan vacíos. “Las ONG están para ayudar a los refugiados que llegan desorientados e indecisos sobre su destino, y no se les puede obligar a tomar una decisión precipitada, ni se les puede forzar a decidir ir a un destino que no conocen por el hecho de tener que llenar un autobús”.

El flujo de salida de refugiados y sus preferencias en cuanto al destino es imprevisible. Por ello, ‘Juntos por la Vida’ ha establecido una solución logística, y continuará organizando un autobús diario hacia diferentes puntos de España en un mismo viaje, con el fin de optimizar recursos. Para ello, aceptará donaciones para poder seguir contratando autobuses en origen que salgan de Polonia o Ucrania, la opción más cómoda para los viajeros.

Muchos de los niños y niñas que llegaban a Valencia en verano hace años, han vuelto a ser recibidos por sus mismas familias de acogida BENITO PAJARES /JUNTOS POR LA VIDA

Las organizaciones humanitarias recomiendan a las mujeres refugiadas que no utilicen transportes privados para desplazarse hasta sus destinos, en muchos casos inciertos y con personas desconocidas. Ha aumentado el número de particulares que se desplazan hasta la frontera con vehículos para trasladar a refugiados, incluso invitarles a sus casas, pero se considera que es el peor de los medios para viajar.