El consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano, ha dicho este lunes que es "imposible" que esta empresa pública contratase a detectives para investigar el entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso, ya que "tiene unos protocolos" que lo impiden.

Así lo ha asegurado Lozano en la primera sesión de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid acerca del posible uso de recursos municipales para espiar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El consejero delegado ha subrayado que él no autorizó la contratación de ninguna agencia de detectives y que además la EMVS "no hubiera podido contratarla porque no está en su objeto social". "Esto es una empresa seria", ha defendido Lozano, quien ha confirmado que nunca se ha contratado a una agencia de detectives ni para desokupar viviendas públicas.

"Soy el último que paga y sé que no lo hemos pagado. No he hecho una investigación porque no se contrató ni se podía contratar", ha declarado tajantemente.

Tuvo conocimiento del "rumor" el 12 de enero Preguntado por cuándo tuvo conocimiento del "rumor" sobre el intento de espionaje a Díaz Ayuso, Lozano ha señalado que se enteró el 12 de enero pasado tras una reunión en la que se encontraban el "gerente" de la EMVS, Álvaro González, el jefe de comunicación del organismo, David Fernández, y el propio Lozano. Según ha explicado, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante (PP), entró al despacho donde se estaba celebrando la reunión y les contó que existía "un rumor de que alguien, probablemente que afecta al departamento de la comunicación" de la EMVS, "ha podido contratar un servicio con un detective" del Grupo Mira. "Se le pregunta a David Fernández si es así y lo niega, y a mí se me pregunta si es posible que se hayan contratado esos servicios y yo digo que no es posible, porque soy el máximo responsable y lo hubiera sabido", ha relatado el consejero delegado, que también ha aseverado que la empresa "tiene unos protocolos que impiden que eso pueda pasar". Después de su respuesta, ha dicho Lozano, se le preguntó "si por parte de la empresa se ha podido contratar a un detective, con motivo del objeto social de la empresa", a lo que el consejero respondió que "no hay ningún contrato y es fácil de comprobar". Ante esta situación, Lozano se comprometió a mandar a Carabante una relación de los contratos al día siguiente. Sin embargo, ha reconocido que no dio traslado de este "rumor" al Consejo de Administración, ya que se trataba de una conversación con el presidente de la empresa. No fue hasta mediados de febrero, en torno al día 18, cuando comienza la investigación interna, según Lozano. Esto supone que habría empezado un mes más tarde de lo apuntado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.