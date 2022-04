Diputados de Unidas Podemos han desplegado banderas del Sáhara Occidental en el Congreso en protesta por el giro en la posición del Gobierno del que forman parte durante un pleno sobre maternidad y paternidad, un gesto que ha provocado la correspondiente llamada de atención de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet. Los diputados de esta formación han aplaudido el discurso de su compañera Sofía Castañón contra el apoyo que ha mostrado el Gobierno de España al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara.

En su intervención en el debate de una proposición de ley del PP sobre ampliación de permisos de maternidad o paternidad en familias monoparentales, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha querido mostrar el apoyo del grupo confederal a los representantes del pueblo saharaui (entre ellos el delegado del Frente Polisario para España, Abeulah Arabique) que estaban en la tribuna de invitados del hemiciclo.

"Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos con el Sáhara Occidental porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria", ha manifestado Castañón entre los aplausos de sus compañeros del grupo confederal.

La diputada asturiana ha destacado que hasta hace 47 años había en el Congreso diputados representantes del pueblo saharaui a los que, según ha apuntado, se les dejó "a deber" el proceso "justo" de descolonización "que sólo 17 territorios en todo el mundo no han visto cumplidos".

"Responsabilidad y vergüenza nuestra"

"Uno de ellos es responsabilidad nuestra y es vergüenza nuestra", ha subrayado Castaón, incidiendo en la defensa que Unidas Podemos hace al "legítimo" derecho del pueblo saharaui a un referéndum para su libre determinación reconocido por Naciones Unidas.

Y ha concluido su mención al Sáhara citando unas palabras de un poeta sahauri que desde el exilio sigue escribiendo en castellano como recordatorio de aquel pasado español: "Decirles que las tierra no es de ellos, decirles que la gente no es de ellos y decirles que las piedras necesitan ser libres".

Tras sus palabras, los parlamentarios de Unidas Podemos han desplegado diversas banderas saharahuis y telas que han obligado a la presidenta del Congreso a intervenir para pedirles que las recogieran.

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, no ha portado banderas pero sí ha aplaudido el discurso de Castañón y a los representantes saharauis presentes. Y es que el malestar en la parte 'morada' del Gobierno, que no supo del cambio de postura en el Ejecutivo hasta que no lo anunció el rey de Marruecos, lo ha manifestado en varias ocasiones la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien llamó a Pedro Sánchez "incoherente" y cargó contra la "enorme opacidad" del presidente del Gobierno.

Y, al término de la intervención de Castañón, Batet no ha dudado en recordar a sus señorías que en el hemiciclo "se exhiben argumentos" y que la libertad de expresión se manifiesta "con el uso de la palabra". "Agradecería que se abstuvieran de exhibir símbolos, carteles u otros objetos", ha concluido.

En el turno de palabra de la diputada de Vox Macarena Olona, que ha subido a la tribuna ataviada con una chaqueta militar en la que se leía "Todo por la patria", ha ironizado al señalar a un Podemos "muy revolucionario exhibiendo sus banderas" y les ha instado a hacer caer al Ejecutivo. "Quién fuera miembro del Gobierno de España para poder dimitir y hacer caer al Gobierno que unilateralmente ha modificado la postura de España sobre el Sahara Occidental", ha puntualizado.