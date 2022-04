El presidente de la Xunta y candidato único a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que la violencia machista y la intrafamiliar son "dos tipos de violencia que existen" y son "perfectamente compatibles". A modo de ejemplo, ha identificado como un caso de violencia intrafamiliar que un hombre que ha tenido "un problema con su pareja" mate a sus hijos.

"Hace un tiempo sufrimos un asesinato producido por un padre que, por un problema con su pareja, después asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar", ha identificado el presidente gallego, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, celebrado este jueves en Lugo.

Feijóo no ha concretado el caso al que se refería, pero uno de los parricidios recientes de más repercusión fue el de David Oubel, quien asesinó a sus dos hijas en Moraña, y fue condenado en 2017 a la primera prisión permanente revisable de España.

Sus declaraciones llegan después de que en Galicia entrara en vigor en 2021 una modificación de la ley para la prevención y el tratamiento integral para la violencia de género que contempla la inclusión de violencia vicaria, "entendida como el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas o hijos de la mujer", entre otras cuestiones. La reforma salió adelante por unanimidad de populares, socialistas y nacionalistas.

A esta modificación ha hecho referencia unas horas después en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que "Galicia sabe lo que es que un padre asesine a sus hijos para dañar a la madre", algo que no estaba considerado como violencia de género.

"Por eso Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia machista", ha añadido, tras lo cual ha matizado poniendo un ejemplo de lo que implicaría violencia intrafamiliar con un caso en el que "un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio".

“También existe la violencia intrafamiliar, como cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio. Que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista“

Esgrime que la violencia intrafamiliar "no puede ocultar" la machista

Núñez Feijóo ha indicado que la violencia intrafamiliar "no puede ocultar la violencia machista", ya que el número de mujeres muertas a manos de sus parejas lamentablemente "se cuenta por decenas".

"Si un padre mata a un hijo o una hija no es violencia machista, es intrafamiliar; y si un hombre mata a su pareja abusando de su fortaleza, es violencia machista. Entiendo que hablamos de dos cosas distintas y reales que existen", ha incidido el presidente gallego.

Feijóo ha recordado que, cuando él estudió Derecho, el parricidio ya estaba tipificado en el Código Penal y ha indicado que "entonces no se hablaba de violencia machista o intrafamiliar". "No sé quién quiere montar líos con esto. Tenemos ya bastantes líos para no montar más de los necesarios", ha zanjado.