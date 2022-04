Primeira noite en Lalín de 48 refuxiados ucraínos que foxen da guerra

Con aplausos e unha bandeira de Ucraína recibían en Lalín os 48 refuxiados, que chegaron onte á tarde. Vinteséis deles son nenos. Tamén veñen mascotas e dúas embarazadas. Unha que, en poucos días, dará a luz á súa primeira filla en Galicia.

“Creo que o éxito desta expedición non é só ir recoller e acoller a estes refuxiados, senón animar a todas as administracións e ONGs a facer o mesmo. Porque os particulares non teñen esta capacidade e os riscos son moito maiores”, asegura Víctor Blanco, xefe de Protección Civil de Lalín que dirixiu o operativo.