El exceso de viento afecta a nuestra salud

Estresados o con mal humor, así nos podemos llegar a sentir cuando el viento se queda en las islas durante varias semanas, tal y como pasó entre finales de febrero y principios de este mes. Las fuertes ráfagas nos impiden seguir con nuestra rutina, incluso puede llegar a afectar a nuestra salud mental.

Pasear, tomarse algo o trabajar sin que el viento nos de tregua durante días nos afecta. “Me siento mal porque el viento no es nada bueno para uno. Una se siente incómoda hasta en la carretera. Todos los días, todos los días, llega un momento en el que estresa", comenta la gente en la isla de La Gomera.

“Esta climatología adversa lo que hace es que no salgamos a la calle“

Natalia Álvarez, psicóloga, asegura que uno de los problemas es cuando ya estamos estresados y el viento no nos deja alternativa. "No solamente por la incomodidad del viento, son un cúmulo de cosas. Cuando una persona está estresada pues sale a caminar, a hacer deporte o a tomarse algo. Esta climatología adversa lo que hace es que no salgamos a la calle, que no hagamos vida social".

Contra el viento, además de paciencia, hay que buscar otras opciones que nos mantengan motivados.