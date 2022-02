El Tratado de Maastricht cumple este lunes 30 años. El texto impulsó el nacimiento oficial de la Unión Europea (UE) y fijó sus tres pilares: la Unión Económica y Monetaria, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la cooperación en asuntos de Justicia e Interior.

Fue firmado en la localidad holandesa del mismo nombre el 7 de febrero de 1992 por los entonces doce miembros europeos: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España y Portugal, y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.

