La madre de Desirée Leal, la niña de siete años asesinada en Muimenta (Lugo) en 2019, ha afirmado este lunes en la Audiencia Provincial que no recuerda lo que sucedió la noche de los hechos y que, aunque quiso suicidarse por los episodios psicóticos que dice que sufría con anterioridad, nunca tuvo la intención de hacer daño a la menor. "Nunca le haría nada a mi hija, era lo que más quería en el mundo", ha asegurado Ana Sandamil.

La mujer ha declarado este lunes en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Lugo, con jurado popular, para esclarecer lo sucedido en la madrugada del 3 de mayo de 2019 en la habitación en la que ambas dormían y donde Desirée fue localizada sin vida.

Sandamil, que se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza y se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable, ha dicho que no recuerda haberle hecho "nada" y que el día de autos lo que pensó es que la pequeña se había caído de la cama e intentó hacerla volver en sí al ver que no reaccionaba: "La cogí, la puse en la cama e intenté reanimarla, apretándole en el pecho, la barriga, soplándole en la boca... y no respondía".

Después, ha dicho que ella sí ingirió esa medicación, que no recuerda quién le recetó, para acabar con su vida. Además, ha negado que dijese a su madre que la menor había muerto , si no que le "pasaba algo", y ha admitido que la abuela de la víctima dijo por teléfono a un familiar que la "debía de haber matado", pero que ella se lo negó.

No ha sabido contestar la procesada al motivo por el que había salpicaduras de un fármaco antidepresivo (Trazodona) en el cabecero de la cama, en la pared de la habitación y en una mesita, y ha dicho que ella ingirió esas pastillas en cuanto vio que la menor no volvía en sí después de ir a avisar a su madre, María, abuela de la cría, de que algo le había pasado a la chiquilla.

"Yo siempre protegí mucho a la pequeña"

Ha subrayado la acusada que no estaba obsesionada con el padre de Desirée, José Manuel Leal, "ni de coña", y que no actuó movida por el móvil de hacerle daño. Ha insistido en que la relación entre ambas era buena: "La crie yo, estaba siempre conmigo, no teníamos discusiones ni nada, yo no tenía ningún tipo de problema con mi hija".

A su abogado defensor, que le consultó por el padre de Desirée, le ha explicado que el padre se "portaba fatal", hasta el punto de que "me llamaba hasta puta delante de la pequeña, me acusaba, decía que siempre todo era culpa mía, (ella) con él no quería estar".

Del mismo modo, ha explicado que, al igual que sus pensamientos de persecución, desde hacía un tiempo "tenía miedo a que le pasase algo", por lo que no la dejó ir a una excursión y la sacó de algunas actividades. "Yo siempre protegí mucho a la pequeña, para mí era algo sagrado, era lo que más quería en el mundo", ha finalizado.