Dinamarca ha decidido eliminar todas las restricciones Covid entre sus ciudadanos, convirtiéndose así, en el primer país de la Unión Europea que toma esta medida. Algunos ciudadanos creen que esta decisión animará a otros países a seguir su ejemplo: "En este momento es una gripe o un resfriado. La variante ómicron, con la inmunidad que tenemos en Dinamarca, no es nada", ha asegurado Carsten Heilmann, médico en el Hospital de Copenhague.

Las razones por las que el Gobierno danés ha decidido eliminar las restricciones han sido, principalmente, tres: la baja gravedad de la variante ómicron, la alta tasa de vacunación, casi un 82 % de su población se ha inmunizado y, en tercer lugar, porque consideran que se ha alcanzado la inmunidad de grupo, uno de cada cuatro daneses se ha contagiado.

Sin mascarillas en exteriores en nuestro país desde la semana que viene

De vuelta a nuestro país, a partir de la semana que viene podremos ir sin mascarillas en los exteriores. La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que llevará la eliminación de esta medida al Consejo de Ministros del próximo martes. Un anuncio que llega tres días después de que el Congreso aprobara la ampliación de esta medida.

Algunos ciudadanos ya han opinado sobre la noticia de la mascarillas en exteriores en nuestro país: "Yo no sé si está bien o mal, los científicos sabrán. Yo de momento no me la voy a quitar. Me da miedo todavía", ha asegurado una vecina de la ciudad condal.

Otro ciudadano ha relatado que mantendrá el uso de la mascarilla, aunque ya no sea obligatorio su uso en exteriores: "Yo por lo menos seguiré manteniendo la mascarilla hasta que esté muy seguro de que no hay tantos contagios como ahora".

En Viveiro, Lugo, las reacciones tampoco se han hecho esperar: "Seguir los consejos sanitarios está muy bien porque nos llevaron por buen camino en esta pandemia que ha sido un desastre. Ahora es el momento de poder quitarlas, tener cuidado y mantener la distancia de seguridad", ha explicado uno de los viandantes de este municipio gallego.