Una joven de 24 años ha sido la primera paciente española en recibir tres trasplantes de los dos pulmones, todo a lo largo de seis años en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Mireia Sitjà sufre fibrosis quística desde su nacimiento, una enfermedad crónica, por la que produce una cantidad anormal de moco, lo que le causa problemas pulmonares y digestivos. Ella misma ha relatado su caso en una rueda de prensa celebrada este viernes.

Rechazo crónico a los pulmones trasplantados

El Jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar de Vall d'Hebron, Alberto Jauregui, ha señalado que el rechazo crónico puede presentarse en los años posteriores a la operación de trasplante pulmonar y es la principal causa del retrasplante.

La paciente ha relatado que, tras el primer retrasplante, en diciembre de 2020 volvió a sentir cierta insuficiencia respiratoria, pero no fue hasta agosto de 2021 cuando su calidad de vida se vio totalmente afectada. El agotamiento era tal que los médicos decidieron ingresarla una semana en agosto para hacerle pruebas y así ahorrarle los trayectos hasta el hospital. "Hacerme una coleta o ponerme los calcetines era como hacer una maratón, me era imposible. En ese momento me pusieron oxígeno y no salí de casa desde agosto hasta diciembre porque no podía ni pasear", ha recordado la joven.

A finales del 2021, fue sometida a un segundo retrasplante bipulmonar en Vall d'Hebron, tras sufrir de nuevo un rechazo crónico a los pulmones trasplantados. Con la última operación, Mireia Sitjà se ha convertido en la primera paciente de España en recibir en tres ocasiones unos pulmones externos.