Per segon any consecutiu la festa de Sant Antoni es veu afectada per les restriccions sanitàries en plena sisena onada de la COVID. A la Part Forana de Mallorca els pobles més santantoniers han cancel·lat els actes més populars com la Revetla i els foguerons, i s'han mantingut les Completes, tot i que amb aforament restringit a 300 persones.

Sa Pobla desafia les restriccions A Sa Pobla els poblers ahir vespre feren una concentració a la plaça de l'ajuntament per fer gloses i càntics en honor de Sant Antoni. Una concentració de centenars de persones que contravenien les mesures de seguretat sanitària ja que ni mantenien la distancia de seguretat ni, la majoria, duia la mascareta posada.

Emoció a Manacor La festa de Sant Antoni es viu amb normalitat a Manacor. Anit un nombre restringit de 300 persones va poder assistir a Completes. A la parròquia dels Dolors es cantaren els Goigs de Sant Antoni, concentrant tota l'emoció que no es pot manifestar enguany al carrer. Tota la cerimònia va ser tramesa per l'Ajuntament a través del canal You Tube, en directe perquè tots els manacorins hi poguessin participar des de ca seva.