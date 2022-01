La infamia es la historia de un secuestro -el de la periodista mexicana Lydia Cacho- pero también una clase magistral sobre cómo el teatro puede remover profundamente las conciencias. Esta función sobre la violencia y la lucha por la justicia ha entrado en su última semana de representación y se despedirá este 16 de enero en la sala Max Aub de las Naves del Español, situadas en el Matadero de Madrid.

A raíz de la publicación del libro Los demonios del Edén en 2005, en el que Lydia Cacho destapó una red internacional de pedofilia y explotación sexual de niños y niñas, la periodista fue secuestrada por un dispositivo policial durante más de 24 horas. Un viaje de 1.500 kilómetros, lleno de terror y que está representado por las actrices Marta Nieto y Marina Salas de forma magistral.

Esta red de pedofilia estaba organizada desde Cancún por el empresario Succar Kuri y conectada con políticos mexicanos y extranjeros y más empresarios de poder, como Kamel Nacif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Lydia Cacho fue secuestrada por una demanda de Nacif en la que era acusada de "difamación y calumnia" por el libro.

Gracias al posterior libro Memorias de una infamia, en el que relató la tortura, las amenazas y los abusos policiales recibidos, y mediante su lucha por los derechos humanos, la periodista está consiguiendo justicia. En 2019, el Gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reconoció que los derechos humanos de Cacho fueron vulnerados, por lo que Sucarr Kuri cumple ahora una condena de 112 años, y Kamel Nacif y Mario Marín están detenidos.

Contar la historia para seguir la lucha

Cacho ha contado esta historia en dos momentos vitales diferentes. El libro Memorias de una infamia lo escribió con una sensación de absoluto peligro por su vida. Pero se preguntaba: “Si tantas mujeres y niñas son capaces de contarme sus historias de violencia sexual. ¿Por qué yo no la voy a contar?”.

““Sobrevivir a una tortura, me parece que es un trabajo psicoemocional para toda la vida, hay cicatrices que no se borran”“

Por lo que decidió publicar el libro, ya que necesitaba mostrar lo ocurrido. No obstante, la capacidad para poder contarlo desde un lugar en el que ya no duele significa un gran avance de este constante proceso. “Sobrevivir a una tortura me parece que es un trabajo psicoemocional para toda la vida, hay cicatrices que no se borran”, asegura.

Lydia Cacho en la obra de teatro 'La infamia' José Alberto Puertas

Ahora volver a contar la historia ha sido distinto por la situación de "mayor seguridad" en la se encuentra. Puesto que tuvo que exiliarse de México, después de que unos sicarios entraran a su casa y mataran a sus perritas y robaran parte de su material periodístico, por lo que ahora vive en España.

También ha sido diferente por narrar lo ocurrido a través de esta arte escénica. “Siento que el teatro tiene la capacidad de hacerte sentir la vivencia desde un lugar más auténtico que el cine o las series”, destaca.

De esta forma, la periodista mexicana ha hecho un sueño realidad: volver a contarlo de forma totalmente reivindicativa. Y también llevarse la satisfacción de la gran acogida de la obra por parte del público, algo que a todos los implicados en este trabajo les ha llenado. “Me parece que lo más mágico de esta obra es que ha incitado a que mucha gente se haga preguntas que no se planteaba sobre los derechos humanos y la justicia”, señala la periodista.

El equipo pretende exhibir la obra en más ciudades de España e incluso fuera del país para seguir concienciando sobre la vulneración de los derechos humanos que existe a día de hoy y, sobre todo, de la necesidad de luchar contra esta injusticia para que no vuelva a repetirse.