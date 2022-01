Coronavirus

Contagios en el mundo del fútbol. El delantero del París Saint Germain, Lionel Messi, y otros tres jugadores han dado positivo por COVID-19, según ha informado el club este domingo.

“Tests carried out during the winter break and before the resumption of training revealed 4 positive cases for Covid-19 among the players and 1 positive case among the staff. The people concerned are subject to the Covid protocols.“