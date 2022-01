La escritora estadounidense Joan Didion ha muerto a los 87 años en su casa de Manhattan (Nueva York), según ha confirmado el editor del sello estadounidense que publica a Didion (Knopf), Paul Bogaards, quien ha explicado que la autora ha fallecido a causa de la enfermedad de Parkinson.

Didion, que compaginaba su creación literaria con el periodismo, se convirtió en una escritora de peso a finales de los de la década de los '60s' como una de las primeras practicantes del 'Nuevo periodismo', que permitía a los escritores adoptar una perspectiva narrativa más personalizada.

El libro más destacado de toda su obra es El año del pensamiento mágico (Literatura Random House, 2006), en el que narra el duelo de enfrentarse al fallecimiento de su marido, John Gregory Dunne, y la severa enfermedad de su hija Quintana, que finalmente murió de pancreatitis.

Las obras de Didion eran perspicaces y confesionales y estaban teñidas de hastío y escepticismo. En su tierra natal se convirtió en un icono literario por su crónica de la California de los años 60, en la que describió la emergente cultura hippie de San Francisco. "Escribo totalmente para descubrir lo que pienso, lo que veo y lo que significa", confesó Didion en un discurso durante su alma mater en la Universidad de California en Berkeley, en 1975.

En aquella época, Didion tenía un aire de glamour desenfadado y de frialdad y, en su apogeo, solía ser fotografiada con gafas de sol de gran tamaño o descansando despreocupadamente con un cigarrillo colgando de una mano. Recientemente, la editorial Literatura Random House publicó una colección de doce artículos y crónicas escritos en la primera parte de su carrera como periodista, inéditos hasta ahora en español, titulada Lo que quiero decir.

Una pareja de éxito en las letras

Joan Didion comenzó trabajando en la revista 'Vogue', donde fue editora y crítica de cine. En esa etapa conoció a John Gregory Dunne, quien escribía para la revista 'Time', y con quien se casó en 1964, mudándose ambos a Los Ángeles, donde consiguieron ser figuras destacadas tanto en los círculos literarios como en Hollywood.

Su matrimonio fue difícil en ocasiones y Dunne se trasladó a Las Vegas durante un tiempo. En un ensayo de 'The White Albun' (1979), Didion escribió que una vez se tomaron unas vacaciones en Hawái "en lugar de solicitar el divorcio".

A pesar de todo, editaron mutuamente varios de sus trabajos y colaboraron en distintos guiones cinematográficos, entre los que se encuentra Según venga el juego (1972), llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins. También reeditaron el guion de Una estrella ha nacido (1976), dirigida por Frank Pierson y que en 2019 volvió a ser adaptada.

La pareja se trasladó a Nueva York en 1988 y después de que Dunne sufriera un ataque mortal al corazón durante una cena en 2003, Didion escribió sobre su dolor en El año del pensamiento mágico, que ganó el Premio Nacional del Libro de No Ficción y fue adaptada en Broadway.

A la muerte de Dunne siguió poco después el fallecimiento de su hija Quintana, a quien le dedicó su ensayo sobre el envejecimiento 'Noches azules' (2011). Didion es autora además de las novelas Río revuelto (1963), Book of Common Prayer (1977), Democracy (1984) y The Last Thing He Wanted (1996). En 2017, la plataforma Netflix emitió un documental sobre ella titulado Joan Didion: el centro cede, dirigido por su sobrino Griffin Dunne.